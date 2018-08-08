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Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Негативные ожидания развития экономической ситуации в стране, особенно в ближайшие 12 месяцев, стали основным источником разрастания пессимизма и пересмотра сегодняшних планов покупок и потребительских расходов россиян.

Ухудшение ожиданий на будущее влияет на сегодняшние решения покупателей – люди все чаще склоняются к мнению, что лучше воздержаться от покупок – в июне такой ответ дали 31% опрошенных. Таковы результаты исследования, проведенного «Левада-Центром».

На протяжении последних полутора лет такое отрицательное мнение высказывали не более четверти респондентов, а в начале нынешнего года даже еще меньше – 19%. Позитивный покупательских настрой способствовал росту товарооборота в стране даже в условиях продолжавшегося снижения реальных денежных доходов населения.

Кроме того, в предыдущие два года примерно 55- 60% респондентов не ожидали изменений в материальном положении своих семей в ближайший год, а в июле доля таких ответов снизилась до 45% (20% надеются на улучшения и 25% – опасаются ухудшений).

Ухудшение субъективных потребительских настроений является предвестником снижения покупательского спроса, отмечают авторы исследования.

По мнению социологов, ухудшение экономических ожиданий населения связано с планами по повышению пенсионного возраста, а также с решениями о повышении налогов.

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Мнения
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Аноним
, Владимир
Это не "разрастание пессимизма", а четкое восприятие того, что происходит с экономикой в нашей стране и понимание того, к чему все это приведет.
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