Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

ЦБ заставит банки усилить защиту биометрических данных клиентов

Перечень угроз информационной безопасности при работе с биометрическими данными граждан, опубликовал ЦБ РФ. В соответствии с ним, банки должны усилить защиту персональных данных своих клиентов, сообщает ТАСС

Список угроз содержится в указании, опубликованном 6 августа на сайте регулятора. Документ напрямую затрагивает работу Единой биометрической системы, позволяющей гражданам получать банковские услуги дистанционно.

ЦБ подчеркивает, что кредитные организации должны учитывать возможные угрозы при использовании и передаче биометрических данных своих клиентов.

Банк России установил перечень угроз информационной безопасности, которые банки должны будут учитывать при сборе, использовании и передаче биометрических персональных данных своих клиентов. Данными угрозами являются нарушения целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации о клиентах,

- отмечается в сообщении Банка России.

Принимая во внимание необходимость проведения  банками ряда организационно-технологических мероприятий для реализации требований указания, ЦБ дал отсрочку применения мер надзорного характера за несоответствие им. 

Указание разрабатывалось Банком России совместно с ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Оно вступит в силу спустя 10 дней с момента его официального опубликования.

 

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.

Читайте ещё
Все в рубрике Банки
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Банки»

Все семинары по теме Банки