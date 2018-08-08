ЦБ заставит банки усилить защиту биометрических данных клиентов

Перечень угроз информационной безопасности при работе с биометрическими данными граждан, опубликовал ЦБ РФ. В соответствии с ним, банки должны усилить защиту персональных данных своих клиентов, сообщает ТАСС.
Список угроз содержится в указании, опубликованном 6 августа на сайте регулятора. Документ напрямую затрагивает работу Единой биометрической системы, позволяющей гражданам получать банковские услуги дистанционно.
ЦБ подчеркивает, что кредитные организации должны учитывать возможные угрозы при использовании и передаче биометрических данных своих клиентов.
Банк России установил перечень угроз информационной безопасности, которые банки должны будут учитывать при сборе, использовании и передаче биометрических персональных данных своих клиентов. Данными угрозами являются нарушения целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации о клиентах,
- отмечается в сообщении Банка России.
Принимая во внимание необходимость проведения банками ряда организационно-технологических мероприятий для реализации требований указания, ЦБ дал отсрочку применения мер надзорного характера за несоответствие им.
Указание разрабатывалось Банком России совместно с ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Оно вступит в силу спустя 10 дней с момента его официального опубликования.
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