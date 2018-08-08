ЦБ заставит банки усилить защиту биометрических данных клиентов

Zveruga Идея власти понятна, как можно больше легализовать всю серую экономику и низкий налог для самозан... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

zaratushtra Круто, нам бы с первичными обрезанными данными разобраться. Но им там с Луны виднее как лучше Обновлены форматы фискальных кассовых чеков

zaratushtra В регионах давно уже как "неофициальная" 6-ти дневка с 9-ти часовым рабочим днем, по табелю понят... Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Zveruga Над.К, Вы писали: То есть нерадивые работодатели и впредь будут намеренно заставлять работников с... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Хорошая картинка. Дети начали понимать, что прививки, это Гадость. «Детские» ошибки, которые покажут, что ИП специально создан для дружественного ООО

Аноним

Аноним, Аноним только что, Москва Аноним, Вы писали: "Нам солнца не надо - нам партиИ свети... Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Аноним

Аноним, Вы писали:"Нам солнца не надо - нам партиИ светит.Нам хлеба не надо - работы давай". ... Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Аноним

Если будет референдум по пенс.возрасту - нам тогда точно кранты! Результат нарисуют опять 7... «Ночной бухгалтер». Позитивные новости про налоговые проверки, НДФЛ и пенсионную реформу

Аноним

Аноним, Вы писали:С.В только что, Волгоград Скоро, видимо, вопрос "а помните, как было в СССР бы... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Галина1977, Вы писали:А я то думаю, почему они мне уже второй месяц как пошёл, не отвечают на жал... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Пусть историю СССР объявят экстремизмом и начнут сажать школьных учителей за ее преподавание в шк... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

"По итогам июня, согласно данным Росстата, реальная заработная плата в России выросла на 7,... Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Над.К То есть нерадивые работодатели и впредь будут намеренно заставлять работников становиться ИП, пр... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Я пенсионер и единственный учредитель (в т.ч. ген\директор и воспитатель дошк группы. Решила ликв... Минтруд РФ: Письмо № 17-4/10/в-1846 от 16.03.2018

Zveruga Над.К, Вы писали:Zveruga, ну вот в вашем примере видно, что их не волнует. Потому что они го... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

innari Аноним, Вы писали:Эти поправки вносят люди очень далекие от финансового и бухгалтерского учета, т... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Над.К Zveruga, ну вот в вашем примере видно, что их не волнует. Потому что они голову-то не включа... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Из решения суда видно, что речь идет о дроблении бизнеса, причем случай просто классический. Прои... «Детские» ошибки, которые покажут, что ИП специально создан для дружественного ООО

Zveruga Над.К, Вы писали:Платить в ПФР когда нет работы, не так просто. Перекрывать нечем. Дохода нет. &n... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

ИИИИ понесли,верьте,не верьте.Всё очевидно,депутатский корпус не оправдал доверия,мы избира... Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

Аноним

Аноним, Вы писали:Вопрос по другой теме: "Мы не просим купить подписку. У нас вообще все бесплатн... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Это не "разрастание пессимизма", а четкое восприятие того, что происходит с экономикой в нашей ст... Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Аноним

"Нам солнца не надо - нам партиИ светит.Нам хлеба не надо - работы давай". Россияне повременят с покупками. Состояние экономики не вызывает у них оптимизма

Аноним

Илья_Бирюлин, Вы писали:Аноним, Вы писали: У нас вся экономика-это сплошные монополисты. раз... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

Африканская чума свиней бушует в ряде регионов - производство свинины сокращается, а это не может... Колбаса скоро подорожает

Аноним

номер карты 4890 4945 0083 1458 тел 8 977 395 72 86, 8 977 395 79 28. 8 977 395 57 73. 8 977 395 ... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Аноним 3 часа назад, Саратов Аноним, Вы писали: Дурак этот навальный. С чего это он решил, что С... В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Стоимость самих услуг не изменится? Поменяется только величин... Повышение НДС предложили учесть в тарифах ЖКХ

Над.К Платить в ПФР когда нет работы, не так просто. Перекрывать нечем. Дохода нет. Так нечестных... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Мне нравится (1)Ответить#8 elena.noxa только что, Казань Пенсионный возраст несомненно над... В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Аноним

а как вообще это письмо читать.. я на середине уже смысл потеряла, что, зачем и почему... !!!! Во... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Аноним

НЕ согласен. Женщинам надо выходить в 40 лет, а мужчинам в 45.Внесите изменения в референдум.А ка... ЦИК РФ решил одобрить вопросы, предложенные на пенсионный референдум