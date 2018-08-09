Как получить налоговый вычет за независимую оценку квалификации

УФНС Ульяновской области рассказало как получить налоговый вычет при оплате прохождения независимой оценки квалификации.

Социальный налоговый вычет в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ предоставляется налогоплательщику в сумме расходов на оплату прохождения независимой оценки своей квалификации.

Налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов на прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации - при наличии подтверждающих такие расходы документов и с учетом ограничения размера, установленного абзацем 7 пункта 2 статьи 219 Налогового кодекса РФ. Указанное ограничение означает, что общая сумма социальных налоговых вычетов не может превышать 120 000 руб. в год.

Для получения такого вычета физическому лицу по окончании налогового периода (календарного года) нужно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства с приложением к ней необходимого комплекта документов, подтверждающих произведенные расходы.

Следует учесть, что возможность получить вышеуказанный налоговый вычет до окончания налогового периода при обращении налогоплательщика с письменным заявлением к работодателю (налоговому агенту) действующим налоговым законодательством не предусмотрена.

В случае, если прохождение независимой оценки квалификации по инициативе работника оплачено не им самим за счет собственных средств, а другим физическим и (или) юридическим лицом, получить социальный налоговый вычет по таким расходам работник не сможет.

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