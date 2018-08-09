Тарифы страховых взносов не будут повышены с 2021 года

С 1 января 2019 года на бессрочный период фиксируется тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, извещает пресс-служба ФНС. Изменения, отменяющие его повышение, были внесены Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ

Тариф страховых взносов на ОПС составит 22% с выплат физическим лицам, не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, и 10% - сверх ее установленной предельной величины. Ранее срок действия указанной ставки тарифа был ограничен и предполагал его повышение с 1 января 2021 года с 22 до 26%.

Также этот закон продлевает период применения пониженных тарифов страховых взносов для некоммерческих и благотворительных организаций, перечисленных в пп. 7 и 8 п. 1 ст. 427 НК РФ, до 2024 года включительно.

Обратите внимание, что льготные ставки для организаций и ИП на УСН с 1 января 2019 года прекратят своё действие.

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