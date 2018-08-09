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Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предлагает запретить продажу алкоголя на открытых полках в продуктовых магазинах.

«В начале осенней сессии работы Госдумы я намерен вернуться к инициативе убрать из продуктовых магазинов всю алкогольную продукцию. Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах», — сказал Огуль РИА Новости.

Он пояснил, что этот вопрос уже поднимался в Госдуме прошлого созыва, но его рассмотрение отложили.

«В России от употребления спиртного ежегодно умирают сотни тысяч человек. И одна из причин такого положения — доступность алкоголя. Вот вы заходите со своим маленьким ребенком в магазин купить ему, скажем, шоколадку. Видите холодильник с пивом и в дополнение к шоколаду для малыша покупаете пиво для себя. Мало того что себе вред наносите, так еще и ребенку пример показываете. Маленький человек видит эту покупку — и она сразу откладывается в его сознании в разряд «в порядке вещей», — пояснил парламентарий.

По его мнению, если бы пиво продавали в отдельном зале, то взрослый, пришедший в магазин с ребенком, уже вряд ли направился бы туда специально.

«Кроме того, выставляя на прилавки ряды бутылок с красочными этикетками, магазины как бы дают понять, что алкоголь — это такой же продукт, как и любой другой», — отметил депутат.

По его мнению, запрет продажи спиртных напитков в зоне всеобщей видимости вряд ли повлияет на бизнес малых и средних предпринимателей. Так, в магазинах шаговой доступности, расположенных в жилых домах, алкоголь уже убрали из общих торговых залов, перенеся его отдельные комнаты, подчеркнул Огуль.

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Мнения
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3 мнения
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Аноним
, Владимир

Кто хочет пить, тот все равно будет это делать. Значит самогон станет "доступным" алкоголем. Сейчас самогонные аппараты продаются в магазинах - покупай и гони. У нас в городе кругом одни пивнушки и забегаловки (причем вблизи садиков и школ). Видели бы вы сколько там народу, особенно в день выдачи зарплаты. Все от начальства и простых работяг до "опустившихся на дно" туда тянутся. Им все равно, что о них подумают люди или что за пойло они там пьют. Великая тяга к спиртному и жена, которая не дает дома выпить, вот основные причины. Им все равно, что о них подумают дети, которые ходят мимо. Иногда с ними ходят жены и контролируют, чтобы не сильно напивались или чтобы напившись не пошли "налево". Головы людей лечить надо, а не выносить алкоголь в алкомаркеты. От такой перестановки мест народ станет еще несчастнее и начнет больше пить, а олигархи (владельцы алкомаркетов) приумножат свой капитал. Хотя понятно кому это надо. Ведь алкобизнес принадлежит тем, кто у власти и им просто надо установить свою монополию.     

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Аноним
, Пенза
Скажите, а чем отличается продажа алкоголя на открытых полках от продажи алкоголя на закрытых полках?  Именно продажа?

Увидел - купил. При открытых полках.
Купил - потом увидел, что купил. При закрытых полках.
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