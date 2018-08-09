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Ваш номер телефона могут вычислить по юзернейму в Telegram

Российский «Центр исследований легитимности и политического протеста» создал сервис для определения номера телефона пользователя Telegram по юзернейму, пишут «Известия».

Программисты утверждают, что нашли уязвимость в API мессенджера, позволяющую раскрывать номера мобильных пользователей.

Специалисты разработали специальную программу «Криптоскан», принцип работы которой таков: программа направляет запрос, содержащий юзернейм, в Telegram, и приложение выдает недостающие данные пользователя — ID и номер телефона, фамилию и имя. 

Разработчики намерены использовать свой сервис для помощи ФСБ и МВД.

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