Ваш номер телефона могут вычислить по юзернейму в Telegram

Аноним

Вам нужен срочный кредит? кредит, чтобы начатьбизнеса или платитьсчета-фактуры, то вы находитесь ... Договор займа, заключаемый между физическими лицами. Возврат денежных средств по договору займа

Аноним

ООО с розничной торговлей на ЕНВД обязаны применять ККТ с 1 июля 2018 года. Да, я дико изви... Тест: что изменилось для бухгалтера в 2018 году?

Аноним

Скажите, а чем отличается продажа алкоголя на открытых полках от продажи алкоголя на закрытых пол... Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Аноним

Вот когда вам декларацию аннулируют На основании какой статьи НК РФ? Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

Для налоговых становится Не. Не становится. Так же как не может быть глобуса Молдавии, так ... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Над.К В 54 законе сказано, что расходные чеки нужно бить по выплатам за работы и услуги. Так вот ... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

Кто хочет пить, тот все равно будет это делать. Значит самогон станет "доступным" алкоголем. Сейч... Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Аноним

Аноним, Вы писали:hub, Вы писали:PostgresSQL - СУБД абсолютно бесплатна и не имеет ограничений по... Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

Над.К Каждый случай из перечисленных имеет право применять кассовый аппарат с 2019 года, ООО с розничн... Тест: что изменилось для бухгалтера в 2018 году?

Аноним

Да при чем тут то, что налоговый кодекс - это не закон о ККТ. В 54 законе сказано, что расходные ... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

Потому что это не просто письмо. Это руководство для нижестоящих инспекций. И чо? от этого... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

запретить повысить запретить повысить, не пора бы уж гос ду..у запретить Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Аноним

Вопрос про кассовые аппараты как то непонятно сформалирован(( Каждый случай из перечисленных... Тест: что изменилось для бухгалтера в 2018 году?

Аноним

Потому что богатому не комильфо покупать мяско за 250 руб. в Ашане, а вот за 2500 то ... В Москве очень высокие цены на товары для богатых людей

Аноним

страна абсурда. У нас рубль опять валится. Цены растут. А все какие-то рассуждение о том, что нуж... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

natalisa52 Надо переходить на само обслуживание по налогам и взносам. Пусть физ лица сами платят за себя в П... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

Над.К, Вы писали:выплаты по ДГПХ за выполненные работы входят в оплату труда Мало ли что и к... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

а че только Пробизнес банк!!??? неужели непонятно что в любом банке лишенном лицензии существовал... С топ-менеджеров Пробизнесбанка хотят взыскать 70 млрд руб.

Аноним

Статья ни о чем. Идиотских писем налоговой - полно. Почему именно это вызвало такую бурную реакци... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

bestiya7460, Вы писали:В итоге я так и не поняла есть кто-то кто работает, кто не консерватор, не... Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

Аноним

Лучше самому копить на старость и послать воров о... Сколько нужно ежемесячно откладывать, чтобы накопить на пенсию?

Над.К Аноним, это только по ЕНВД так может быть. А у вас получается, что ИП и долги платить не должен. ... Налоговики угрожают: налоговые декларации могут быть аннулированы

Аноним

Еще добавлю. Пункт письма касаемо участия адвокатов на допросе, как раз и свидетельствует о ДСП. ... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности

Аноним

Аноним, Вы писали:Что бы уволить любого сотрудника за 10 минут, надо трудовой кодекс поменять. Мо... Как уволить сотрудника за 10 минут

Аноним

очередная глупостьне граждане загоняют себя, а банки.Брать в долг нормально и естественно, поскол... Россияне загоняют себя в личный дефолт?

Аноним

НК уже не указ для налоговой. А в чем нарушение? Какие права налогоплательщиков нарушены в... Про феерическое письмо ФНС, которое открывает новую эру в принятии отчетности