На переобучение кадров в 2019-ом выделят 7 млрд. рублей

Роструд планирует предусмотреть на реализацию мероприятий в области поддержки занятости на 2019 год порядка 7 миллиардов рублей, что позволит переобучить около 100 тысяч человек, в том числе людей старшего возраста, передает РИА Новости.

Роструд является участником приоритетного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в части реализации мероприятий в области поддержки занятости. В целом проект нацелен на достижение прироста общей производительности труда, в том числе за счет реализации региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости, обучения управленческих кадров и работы Федерального центра компетенций, а также реализации мер поддержки и снятия законодательных барьеров, отметили в ведомстве.

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