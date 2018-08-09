На переобучение кадров в 2019-ом выделят 7 млрд. рублей

— Петиция об отмене повышения пенсионного возраста в РФ собрала более миллиона подписей.&nb...
А то, что банки "на каждый чих" снимают копии паспортов? Поликлиники при оформлении карт, а травм...
Ну уж Тюмень точно не дотационный регион. И Мурманская область, как и Коми тоже не сильно д...
Аноним, вы прям как ребенок, честное слово. Мало ли на что они не имеют права. Они отк...
Суть вопроса в том что налоговая нагрузка абсолютно неадекватная. Предоставляется выбор, либо раз...
Самое интересное, что это дотационные регионы. Где введено внешнее управление над расходами админ...
Илона Полянская, редактор ИА "Клерк.Ру"Опять?!..Хорошо, догадался даты первых камментов прос...
мне кажется мы живем в разных странах с этими людьми
еще мысль появилась: если декларацию анулировать Это невозможно. По НК РФ декларацию можн...
Аноним, Вы писали: И голосование на референдуме надо проводить с указанием СНИЛС. Кто проголосова...
И чё? Нам то чего до этого?Безналичные деньги, это не законные деньги, так как не узаконены ни од...
Да, да конечно, успокойтесь. Мы уже поняли, что нам нужно заткнуться и смириться. Ничего ...
Акционеров грабанули. А кому счас легко?
Потому что по Промбизнесбанку, впервые судятся обычные вкладчики, а так как ни ЦБ ни АСБ это не в...
Попался я на этот развод спасло то что у меня не был подключен мобильный банк карту сразу заблоки...
Против повышение пенсионного возраста женщинам , не все могут женщины быть трудоспасо...
Купил - потом увидел, что купил. При закрытых полках. вот именно этим. будут пить то ...
Над.К, Вы писали: Зачем вообще принимать во внимание налоговый кодекс. При применении...
Предлагаю ввести новую организацонно павовую форму: Однодневки. есть Егрюл и Егрип. будет ещ...
Аноним, Вы писали:Цель то письма напугать, заставить появиться лично директора плохой конторы в Н...
Давно уж перепроизводство товаров, человечество может работать и 4 часа в день.
и работай, что скажут, и жри, что скажут, и смотри, что скажут.
да он прикалывется, чо обижаетесь то. Я посмеялся, прикольно сказал. Сегодня пятница. Ура. Всем х...
вы тут изображаете из себя правовой форум? Я не поняла, какое отношение лично я имею к тому, что ...
еще мысль появилась: если декларацию анулировать по тем признакам , которые указаны в письм...
Аноним, на статьи НК налоговая давно плевать хотела. Тогда на хрена вы тут изоб...
Зачем вообще принимать во внимание налоговый кодекс. При применении ККТ его точно не...
ну разумеется, налоговый кодекс тут не имеет никакого значения, и статистика не имеет значения, д...
Ворчун. согласен. Но вот и до этого письма бомбили недобросовестных, кучу ресурсов со...
"В прошлый раз, год назад, на наш офис в 300 человек я пек 40 кексов примерно по килограмму кажды...
Аноним, Вы писали:Еще добавлю. Пункт письма касаемо участия адвокатов на допросе, как раз и свиде...
Аноним, на статьи НК налоговая давно плевать хотела. Она сначала аннулирует (основания, кстати, в...
ООО с розничной торговлей на ЕНВД обязаны применять ККТ с 1 июля 2018 года. Да, я дико изви...
Скажите, а чем отличается продажа алкоголя на открытых полках от продажи алкоголя на закрытых пол...
Вот когда вам декларацию аннулируют На основании какой статьи НК РФ?
Аноним, Вы писали:Статья ни о чем. Идиотских писем налоговой - полно. Почему именно это вызвало т...