Акции «Аэрофлота» и других российских предприятий резко упали

На открытии торгов на Московской бирже акции российских компаний снизились на фоне новостей о новых антироссийских санкциях США.

Ценные бумаги компании «Аэрофлот» подешевели более чем на 8%, поскольку появилась информация о том, что компания может попасть под санкции

Акции Сбербанка снизились на 5,5%, ВТБ — на 6%, АЛРОСА — 3%, «Русала» — на 3,3%. Часть акций позже отыграла падение.

Накануне, 8 августа, Госдеп США сообщил о планах ввести новые санкции против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Первые ограничения будут касаться запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантий неприменения химического оружия и не допустит в Россию международных инспекторов, власти США могут ввести дополнительные санкции. Они предполагают в том числе запрет на полеты «Аэрофлота» в США, пишет РБК. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что пока речи о запрете полетов не идет.

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