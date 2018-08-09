Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Акции «Аэрофлота» и других российских предприятий резко упали

На открытии торгов на Московской бирже акции российских компаний снизились на фоне новостей о новых антироссийских санкциях США.

Ценные бумаги компании «Аэрофлот» подешевели более чем на 8%, поскольку появилась информация о том, что компания может попасть под санкции

Акции Сбербанка снизились на 5,5%, ВТБ — на 6%, АЛРОСА — 3%, «Русала» — на 3,3%.  Часть акций позже отыграла падение.

Накануне, 8 августа, Госдеп США сообщил о планах ввести новые санкции против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Первые ограничения будут касаться запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения. Если Москва в течение трех месяцев не предоставит гарантий неприменения химического оружия и не допустит в Россию международных инспекторов, власти США могут ввести дополнительные санкции. Они предполагают в том числе запрет на полеты «Аэрофлота» в США, пишет РБК.  Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что пока речи о запрете полетов не идет.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.

Читайте ещё
Все в рубрике Политика: новости в России и мире
Мнения
Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Политика: новости в России и мире»

Все семинары по теме Политика: новости в России и мире