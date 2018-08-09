Клерк.Ру
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За день евро подорожал на 3 рубля

ЦБ на 3 рубля повысил курс евро на 10 августа. Если на 09.08 курс евро составлял 73,82 руб., то на завтра он установлен в сумме 76,83 руб.

Доллар тоже подорожал на 2,69 руб. Его курс на 10 августа – 66,29 руб.

Отметим, сегодня утром в первые минуты торгов на Московской бирже  рубль резко подешевел.

Снижение наблюдается второй день подряд на фоне планов США ввести новые санкции в отношении России.

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Обслуживающий
ToT
, Краснодар

Санкции нешуточные

The Washington Post отмечает, что может измениться подход к поставкам. Раньше получить разрешение на экспорт в Россию было трудно, но возможно, а теперь под запретом, скорее всего, окажется продажа почти любой технологической продукции, сообщил чиновник Госдепартамента на условиях анонимности. Немногочисленные исключения коснутся в первую очередь того, что необходимо для безопасной совместной эксплуатации Международной космической станции.

Ко второму этапу санкций США приступят через 90 дней в том случае, если не получат достаточных гарантий того, что России не планирует применять химическое и биологическое оружие в будущем. Такие гарантии, в частности, включают допуск американских инспекторов на российские предприятия и в лаборатории.

Если гарантии получены не будут, то в силу должны вступить, как минимум, три меры из шести дополнительных:

  • Американским банкам запретят кредитовать Россию прямо или косвенно;
  • США будут голосовать против любой поддержки России международными финансовыми организациями;
  • США запретят любой импорт из России;
  • В Россию запретят поставлять любые американские товары, кроме продуктов питания;
  • Будут прекращены рейсы «Аэрофлота» в США;
  • США разорвут дипломатические отношения.

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Аноним
, Санкт-Петербург

СССР так и развалили, власть боялась пенсии урезать в 2 раза, потом урезали в 10 раз

Сейчас мы умней, сразу девальвируем рубль, единственное но, задрали с такой инфляцией страна не может развиваться, сделайте доллар по 100 и инфляцию 2 процента а кредиты и ипотеку 4 процента

Клерк
Эдмонд Непряхин
, Москва

"Не так страшен Чёрт, как его малютка"
Выглядит всё сурово.
Но, обещать не значит - сделать.
Вроде бы как с февраля, памятуя твёрдые обещания госдепа, наши олигархи должны были быть уже "ниже плинтуса"
А, чего-то незаметно. Как бы нам самим этого не хотелось.
Насчёт запрета всего импорта и разрыва дипотношений - вообще клоунада.
Будут получать и отправлять всё что надо через Беларусь, похоже. Через её морские порты (в госдепе про них хорошо известно).
Батька может довольно потирать руки.
Срок в 90 дней, обозначенный в проекте наводит на мысль, что это приглашение к очередному торгу и не более.
А вот вокруг чего торг мы навряд ли достоверно узнаем.
Ну, не вокруг рецепта нового коктейля, это точно.
:-)

Клерк
Николай701
, Москва

Эдмонд Непряхин, Вы писали:

"Не так страшен Чёрт, как его малютка"
Выглядит всё сурово.
Но, обещать не значит - сделать.
Вроде бы как с февраля, памятуя твёрдые обещания госдепа, наши олигархи должны были быть уже "ниже плинтуса"
А, чего-то незаметно. Как бы нам самим этого не хотелось.
Насчёт запрета всего импорта и разрыва дипотношений - вообще клоунада.
Будут получать и отправлять всё что надо через Беларусь, похоже. Через её морские порты (в госдепе про них хорошо известно).
Батька может довольно потирать руки.
Срок в 90 дней, обозначенный в проекте наводит на мысль, что это приглашение к очередному торгу и не более.
А вот вокруг чего торг мы навряд ли достоверно узнаем.
Ну, не вокруг рецепта нового коктейля, это точно.
:-)

 

Аноним, Вы писали:

СССР так и развалили, власть боялась пенсии урезать в 2 раза, потом урезали в 10 раз

Сейчас мы умней, сразу девальвируем рубль, единственное но, задрали с такой инфляцией страна не может развиваться, сделайте доллар по 100 и инфляцию 2 процента а кредиты и ипотеку 4 процента

 И? А чего по 100, делайте сразу 1000. Толь ко вот не анонимом , а с ФИО. Страна должна знать своих героев. 

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