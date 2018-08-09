За день евро подорожал на 3 рубля

Эдмонд Непряхин, Вы писали:"Не так страшен Чёрт, как его малютка"Выглядит всё сурово.Но, обещать ...
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Санкции нешуточные
The Washington Post отмечает, что может измениться подход к поставкам. Раньше получить разрешение на экспорт в Россию было трудно, но возможно, а теперь под запретом, скорее всего, окажется продажа почти любой технологической продукции, сообщил чиновник Госдепартамента на условиях анонимности. Немногочисленные исключения коснутся в первую очередь того, что необходимо для безопасной совместной эксплуатации Международной космической станции.
Ко второму этапу санкций США приступят через 90 дней в том случае, если не получат достаточных гарантий того, что России не планирует применять химическое и биологическое оружие в будущем. Такие гарантии, в частности, включают допуск американских инспекторов на российские предприятия и в лаборатории.
Если гарантии получены не будут, то в силу должны вступить, как минимум, три меры из шести дополнительных:
СССР так и развалили, власть боялась пенсии урезать в 2 раза, потом урезали в 10 раз
"Не так страшен Чёрт, как его малютка"
Выглядит всё сурово.
Но, обещать не значит - сделать.
Вроде бы как с февраля, памятуя твёрдые обещания госдепа, наши олигархи должны были быть уже "ниже плинтуса"
А, чего-то незаметно. Как бы нам самим этого не хотелось.
Насчёт запрета всего импорта и разрыва дипотношений - вообще клоунада.
Будут получать и отправлять всё что надо через Беларусь, похоже. Через её морские порты (в госдепе про них хорошо известно).
Батька может довольно потирать руки.
Срок в 90 дней, обозначенный в проекте наводит на мысль, что это приглашение к очередному торгу и не более.
А вот вокруг чего торг мы навряд ли достоверно узнаем.
Ну, не вокруг рецепта нового коктейля, это точно.
:-)
Эдмонд Непряхин, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
И? А чего по 100, делайте сразу 1000. Толь ко вот не анонимом , а с ФИО. Страна должна знать своих героев.