За день евро подорожал на 3 рубля

ЦБ на 3 рубля повысил курс евро на 10 августа. Если на 09.08 курс евро составлял 73,82 руб., то на завтра он установлен в сумме 76,83 руб.

Доллар тоже подорожал на 2,69 руб. Его курс на 10 августа – 66,29 руб.

Отметим, сегодня утром в первые минуты торгов на Московской бирже рубль резко подешевел.

Снижение наблюдается второй день подряд на фоне планов США ввести новые санкции в отношении России.

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