Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

На сайте Российской общественной инициативы размещено предложение, автор которого предлагает освободить от НДФЛ тех граждан, которые имеют кредитные обязательства перед банками.

На основании справки из банка, предъявленной в бухгалтерию работодателя, предлагается не взимать налог с сотрудников, которые:

- имеют ипотеку (при этом освобождение не должно касаться граждан, имеющих по несколько квартир, и богатых россиян, покупающих роскошные апартаменты по ипотеке);

- имеют потребительский кредит на сумму более 200 тыс. рублей;

- взяли автокредит на покупку автомобиля стоимостью ниже 1,5 млн. рублей.

Принятие этой нормы позволит хотя бы частично улучшить уровень жизни населения, так как люди лезут в кредиты не от хорошей жизни, а от нехватки средств, считает автор инициативы

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