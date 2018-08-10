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Чтобы дети не росли как сорняки, родители должны меньше работать

На сайте РОИ регулярно публикуются народные инициативы по сокращению рабочего дня. Отмечая, что работникам не хватает времени на диагностику своего здоровья, на семью, воспитание детей, на посещение культурных заведений, россияне предлагали сократить рабочий день до 7-ми, и даже до 5-ти часов.

Поступило предложение сделать рабочий день 7-часовым

Поступило предложение сократить рабочее время до 5 часов в день

На днях опубликовано новое предложение – в это раз народный инициатор выступает за сокращение рабочего дня до 6 часов.

По его мнению, это позволит уменьшить безработицу и снизить утомляемость работников. Кроме того, это все на благо детей.

В настоящее время снижение зарплаты и увеличение пенсионного возраста приводит к уменьшению рождаемости: родители ищут подработку, дедушки и бабушки работают, детские сады дороги. Из-за этого дети, растут как сорняки, по уши погрузившись в интернет, сетует автор предложения.

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
А за чем велосипед изобретать. Есть предложение Товарища Сталина о введении 5 часового рабочего дня. 
 «Экономические проблемы социализма в СССР». 52 год.

Особенно интересно это будет выглядеть на фоне введения в демократической, развитой Австрии 12 -ти часового рабочего дня.

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