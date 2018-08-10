Чтобы дети не росли как сорняки, родители должны меньше работать

На сайте РОИ регулярно публикуются народные инициативы по сокращению рабочего дня. Отмечая, что работникам не хватает времени на диагностику своего здоровья, на семью, воспитание детей, на посещение культурных заведений, россияне предлагали сократить рабочий день до 7-ми, и даже до 5-ти часов.

На днях опубликовано новое предложение – в это раз народный инициатор выступает за сокращение рабочего дня до 6 часов.

По его мнению, это позволит уменьшить безработицу и снизить утомляемость работников. Кроме того, это все на благо детей.

В настоящее время снижение зарплаты и увеличение пенсионного возраста приводит к уменьшению рождаемости: родители ищут подработку, дедушки и бабушки работают, детские сады дороги. Из-за этого дети, растут как сорняки, по уши погрузившись в интернет, сетует автор предложения.

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