Что нового приготовил Росстат?

Измельчал народ. За место требования освободить от кредитов, требуют освободить от НДФЛ.И помните...
Ух, ты! Вся борьба состоит из того, что бы жаловаться. Это не борьба, это Ябедничество.
Аноним, Вы писали:А почему в списке нет "Золотого телёнка"? Про самого успешного бухгалтера Корей...
А если на деловом завтраке кто-нибудь случайно расскажет о своем увлечении амфетаминами или канни...
Читать и слушать можно любой, а вот писать и рассказывать ... Но если я начну слушать и по...
Упомянутый анекдот содержит "... или иных действий, устрашающих население и создающих опасность ...
НатальяС, Вы писали:Кстати, может мы еще и женщин под хиджабы спрячем - для укрепления семей? что...
Экстремистский. Раньше назывался политический ( при царе), а при демократах - экстремистский. &n...
Из практики - налог уплачен, отчет сдан верно и в срок, не уплачено пени - штрафуют.
Рабы должны быть стройные, подтянутые, патриотично настроенные, с улыбкой трудящиеся по 60 ...
Читать и слушать можно любой, а вот писать и рассказывать ... Если я слушаю или читаю, то это вс...
а еще они передали базу какому-то своему партнеру - тоже продают их систему главбух и эти пару ра...
А почему в списке нет "Золотого телёнка"? Про самого успешного бухгалтера Корейко.
Онлайн кассы нужно вводить1. наличие работников2. от квадратных метров.
Какая-то лажа. меня замучили.я оставляла данные и даже подписана на журнал (оплатила) и за свои д...
У вас есть Право на Жаловаться. Больше у вас Прав нет. Демократия она такая.
Лучше бы уже имеющиеся в порядок привели. Перечень лекарственных препаратов не обновлялся аж с 20...
Все ругают лектора, который якобы неправильно преподносит материал...Но.... В силу п. 2 ст. 226 Н...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Осмысленное уничтожение мелких ИП. Уже два года по розничной ...
А почему не написали про тех, у кого есть личный кабинет на сайте налоговой? Им уведомления не ра...
Да, ладно. Вот Медведев открыл фирму в Английской юрисдикции и ни кто его штрафует. И налог...
Не паникуйте раньше времениНадо быть Идиотом, что паниковать по поводу того, что бы уменьшит...
А на помощь сирийским детям - где?! Недоработал, однако.
Презумпцию невиновности отменили. Идите и доказывайте.
А чё! Нормально. Строили за деньги народа, потом приХватизировали и теперь услуги по пользованию ...
Хм. Приходится в зависимости от ситуации и по очереди включать какой-то один из психотипов. Тем и...
так эта не забота о простых смертных, а попытка вывести качалки из тени
А дубинки будут выдавать? И еще СИЗО в налоговых инспекциях неплохо было бы оборудовать. И тогда ...
Правильно, пусть с себя же ндфл возьмут , и раздадут его народу, когда след футбольный матч ...
saigak, ну тогда откуда паника-то???С какаго перепугу, какой-то непонятный перец должен подписыва...
Компания закрывается - скорей бежать, а до конца кто доводить дела будет?
Чтобы не было дроблений и прочих муток, надо действовать радикально:1) отменить юрлица, т.к. это ...
Аноним, Вы писали:И всё? Других типов нет? Или вы не знаете наличии других типов?В вашем ре...
Они там вообще трёхнулись чтоль??? И где ж их хранить? В сейфе под тремя замками?
электронное письмо из налоговой в банк (расстояние 2 квартала) идёт с вечера вторника до вечера ...
Ох ты ж..... *падшая женщина*. Лучше бы вернул стандартные вычеты. Да не в прежнем смешном размер...