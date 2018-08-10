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Что нового приготовил Росстат?

Еще пять форм обновил Росстат. На этот раз изменена отчетность по статистического наблюдению за деятельностью предприятий.

В приказе № 472 от 31 июля содержатся следующие формы:

месячные с отчета за январь 2019 года:

  • П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
  • Приложение № 2 к форме № П-1 «Сведения о производстве военной (оборонной) продукции»;
  • ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым предприятием;
  • 1–ИП (мес) « Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем».

квартальную  с отчета за январь-март 2019 года:

  • П-5(м)   «Основные  сведения о  деятельности организации».

Напоминаем, что адрес сайта Росстата для поиска форм статистической отчетности по конкретной организации изменен.  Старый сайт по адресу http://statreg.gks.ru/ не работает.

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