Аноним

Ну, теперь заживём. Каждый себе по новой яхте купит.Не покупайте яхты у непроверенных контрагентов. В следующем году минимальная зарплата вырастет на 117 рублей

Аноним

Аноним минуту назад а как определить - кредит по нужде или на очередной дорогой гаджет? &nb... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

свс420 Но если я начну слушать и пойму, что анекдот неправильный, скажу об этом рассказывающему, то, воз... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Действительно, опыта нет,а называет себя специалистом,чтобы быть асом в бухгалтерии нужен стаж,а ... Вся бухгалтерия, как и я, ищет работу

Аноним

а как определить - кредит по нужде или на очередной дорогой гаджет? Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Ishibu Natali Kr, Вы писали:Ishibu, Вы писали:Они там вообще трёхнулись чтоль??? И где ж их хранить? В с... Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника

Natali Kr Ishibu, Вы писали:Они там вообще трёхнулись чтоль??? И где ж их хранить? В сейфе под тремя замкам... Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника

Аноним

Блин, все это во второй половине 80-х уже проходили. Чем завершилось, хотя бы помним? Ничему не у... Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Аноним

СКРОЬКО НИ ХАПАЙТЕ ГАСПОДА ПРАВИТЕЛИ А ПОСЛЕ СМЕРТИ ВАМ НИ ЧЕГО НЕ НУЖНО БУДЕТДА ЧТОБ ВЫ СК... «Ночной бухгалтер». Что сегодня по налогам приняли в Думе. Крупная зачистка из-за онлайн-касс

Аноним

При поиске чего-либо в интернете я стала внимательно вчитываться в адреса сайтов и НИ В КОЕМ СЛУЧ... Как в «Актионе» отвечают на жалобы про звонки о подписке

Аноним

а как может быть такое,налогоплательщик живет в одной области.а налоговое уведомление приходит в ... Почему вы не получили уведомление на уплату имущественных налогов?

Аноним

А что же будет, если сведения подавались за самого ИП СЗВ-М СЗВМ-стаж? Как быть? ИП сами на себя не сдают СЗВ-М. Не верьте слухам

Аноним

И наша налоговая дала четкие разъяснения - при выдаче и получении денежных средств подотчетному л... Выбивать ли чек ККТ при покупках подотчетников: еще одно разъяснение

Аноним

Я всегда читаю первоисточник, в данном случае сам Закон.В своих выводах еще ни разу не ошиблась..... Надо ли применять ККТ при выплатах физлицам: еще одно мнение от эксперта

Аноним

В смысле "Ябедничество"? "Фактически тут речь о букете нарушений — и антимон... Самые жадные банки России

Аноним

Ох, ты ж... трижды "падшая женщина". И вправду, заживём! Новый социальный вычет появится по поручению Путина

Аноним

Измельчал народ. За место требования освободить от кредитов, требуют освободить от НДФЛ.И помните... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Ух, ты! Вся борьба состоит из того, что бы жаловаться. Это не борьба, это Ябедничество. Самые жадные банки России

Аноним

А если на деловом завтраке кто-нибудь случайно расскажет о своем увлечении амфетаминами или канни... Что общего между авиацией и бухгалтерией?

Аноним

Читать и слушать можно любой, а вот писать и рассказывать ... Но если я начну слушать и по... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Упомянутый анекдот содержит "... или иных действий, устрашающих население и создающих опасность ... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Anton P. НатальяС, Вы писали:Кстати, может мы еще и женщин под хиджабы спрячем - для укрепления семей? что... Продажу алкоголя на открытых полках магазинов предлагают запретить

Аноним

Экстремистский. Раньше назывался политический ( при царе), а при демократах - экстремистский. &n... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Из практики - налог уплачен, отчет сдан верно и в срок, не уплачено пени - штрафуют. Штрафа за просрочку уплаты НДФЛ не будет для работодателей, сдавших правильный 6-НДФЛ

Аноним

Читать и слушать можно любой, а вот писать и рассказывать ... Если я слушаю или читаю, то это вс... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...