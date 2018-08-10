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В следующем году минимальная зарплата вырастет на 117 рублей

Накануне вечером Минтруд разместил текст будущего Федерального закона, который устанавливает МРОТ на 2019 год.

Напомним, начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале НПА, в 2019 году МРОТ составит 11280 руб., то есть на 117 руб. больше чем в настоящее время.

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Ну, теперь заживём. Каждый себе по новой яхте купит.
Не покупайте яхты у непроверенных контрагентов.
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