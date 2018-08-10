В следующем году минимальная зарплата вырастет на 117 рублей

Ну, теперь заживём. Каждый себе по новой яхте купит.Не покупайте яхты у непроверенных контрагентов.
Интервью от 2015 года. Сейчас вторая половина 2018го...Интересно из нашего лексикона когда-нибудь...
С какаго перепугу, какой-то непонятный перец должен подписывать МОЮ декларацию. Так налогов...
Аноним
минуту назад
а как определить - кредит по нужде или на очередной дорогой гаджет? &nb...
что физические лица, получившие от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентам...
Но если я начну слушать и пойму, что анекдот неправильный, скажу об этом рассказывающему, то, воз...
Действительно, опыта нет,а называет себя специалистом,чтобы быть асом в бухгалтерии нужен стаж,а ...
а как определить - кредит по нужде или на очередной дорогой гаджет?
а что в этом удивительного? По заверениям партии, у нас и бизнес поддержал повышение НДС, ведь эт...
Natali Kr, Вы писали:Ishibu, Вы писали:Они там вообще трёхнулись чтоль??? И где ж их хранить? В с...
Честь...Совесть.... Где эти термины? Я к тому ж:.... причем тут предприниматель,если контрагент о...
Ishibu, Вы писали:Они там вообще трёхнулись чтоль??? И где ж их хранить? В сейфе под тремя замкам...
Блин, все это во второй половине 80-х уже проходили. Чем завершилось, хотя бы помним? Ничему не у...
СКРОЬКО НИ ХАПАЙТЕ ГАСПОДА ПРАВИТЕЛИ А ПОСЛЕ СМЕРТИ ВАМ НИ ЧЕГО НЕ НУЖНО БУДЕТДА ЧТОБ ВЫ СК...
При поиске чего-либо в интернете я стала внимательно вчитываться в адреса сайтов и НИ В КОЕМ СЛУЧ...
а как может быть такое,налогоплательщик живет в одной области.а налоговое уведомление приходит в ...
Как-то все забыли про "Соловей разбойник"Там Евгений Стычкин сыграл просто замечательного бухгалтера
Вроде всё так и было: если регистрируешь нового сотрудника по месту работы, то при увольнении сни...
А что же будет, если сведения подавались за самого ИП СЗВ-М СЗВМ-стаж? Как быть?
И наша налоговая дала четкие разъяснения - при выдаче и получении денежных средств подотчетному л...
Я всегда читаю первоисточник, в данном случае сам Закон.В своих выводах еще ни разу не ошиблась.....
А если работодатель государственная структура- тоже жаловаться 24 часа?
В смысле "Ябедничество"? "Фактически тут речь о букете нарушений — и антимон...
Ох, ты ж... трижды "падшая женщина". И вправду, заживём!
Измельчал народ. За место требования освободить от кредитов, требуют освободить от НДФЛ.И помните...
Ух, ты! Вся борьба состоит из того, что бы жаловаться. Это не борьба, это Ябедничество.
Аноним, Вы писали:А почему в списке нет "Золотого телёнка"? Про самого успешного бухгалтера Корей...
А если на деловом завтраке кто-нибудь случайно расскажет о своем увлечении амфетаминами или канни...
Читать и слушать можно любой, а вот писать и рассказывать ... Но если я начну слушать и по...
Упомянутый анекдот содержит "... или иных действий, устрашающих население и создающих опасность ...
НатальяС, Вы писали:Кстати, может мы еще и женщин под хиджабы спрячем - для укрепления семей? что...
Экстремистский. Раньше назывался политический ( при царе), а при демократах - экстремистский. &n...
Из практики - налог уплачен, отчет сдан верно и в срок, не уплачено пени - штрафуют.
Рабы должны быть стройные, подтянутые, патриотично настроенные, с улыбкой трудящиеся по 60 ...
Читать и слушать можно любой, а вот писать и рассказывать ... Если я слушаю или читаю, то это вс...
а еще они передали базу какому-то своему партнеру - тоже продают их систему главбух и эти пару ра...