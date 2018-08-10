Минвостокразвития предлагает увеличить маткапитал для Дальнего Востока на 30%

Министерство по развитию Дальнего Востока предлагает увеличить материнский капитал для жителей региона на 30%, сообщает ТАСС.

Кроме того, предложено ввести льготную ипотеку и выплату на первого ребенка в 150 тыс. рублей.

«В качестве специальных мер по поддержке семей с детьми предлагаем предусмотреть единовременную выплату при рождении первого ребенка в размере 150 тыс. рублей, доплату к материнскому капиталу в размере 30%, пониженную ставку ипотечного кредита при рождении ребенка», — сказал глава ведомства Александр Козлов на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

Он добавил, что Дальний Восток нуждается и в ясельных группах, места в которых должны даваться не за пять-шесть кварталов от дома, а в том районе, где комфортно родителям малышей. По его словам, численность населения дальнего Востока продолжает сокращаться, несмотря на то, что коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше общероссийского.

Козлов также сообщил, что более 130 школ на Дальнем Востоке находятся в аварийном состоянии, а более чем 720 зданиям требуется капитальный ремонт.

«Школы, которые находятся в аварийном состоянии по данным [дальневосточных] регионов, таких зданий 133. В 723 требуется капитальный ремонт, при том, что в 221 школе туалет находится на улице. То есть мы говорим о качестве образования, о внедрении современных технологий, а тысячи ребят на Дальнем Востоке в 30-градусный мороз ходят в уличный туалет. Мы считаем, эту ситуацию нужно держать на контроле», — сказал Козлов.

Министр отметил также слабое оснащение современным оборудованием профессиональных образовательных учреждений. «Хотелось бы обратить внимание на то, что рабочим специальностям, которые сегодня так нужны региону, учат на оборудовании из прошлого века», — отметил он.

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