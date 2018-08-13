Директор с переломом ног должен лично явиться в ИФНС, иначе не примут НДС

К столичному бизнес-омбудсмену обратилась компания, у которой ИФНС №22 по Москве отказывается принимать декларацию по НДС за 1 квартал.

В результате чего у ООО и контрагентов возникли расхождения в книге покупок.

Руководитель ООО не имеет возможность исполнить требование ИФНС – явиться к ним лично для беседы и разбора ситуации, так как находится на лечении в связи с переломом костей ног, а участие представителя ООО налоговый орган не устраивает.

По итогам проверки бизнес-омбудсмена установлено, что ООО дважды направляло в ИФНС декларацию, но она не была выгружена в связи с неустановленной технической проблемой. Инспекцией был произведён принудительный экспорт файлов, в результате чего формировались и направлялись в адрес компании уведомления об отказе в приеме налоговых деклараций и о том, что расчет считается не представленным.

Данные факты свидетельствует о возникновении проблемы при экспорте налоговой декларации из приемного комплекса на сетевой ресурс или о некорректном формировании файла декларации на стороне налогоплательщика.

После вмешательства бизнес-омбудсмена Инспекцией, в соответствии с пунктом 4.3 Методических рекомендаций по организации электронного документооборота, Обществу и оператору электронного документооборота направлено уведомление с приглашением представителей в налоговый орган для рассмотрения данного вопроса на Комиссии по разрешению нештатных ситуаций в электронном документообороте.

Комиссией принято решение предложить Обществу повторно предоставить декларацию по НДС за 1 квартал 2018 года (без наложения штрафа), при этом тщательно проверить все необходимые реквизиты документа.

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