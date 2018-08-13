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Когда комиссионер должен применять ККТ

Положения Федерального закона N 54-ФЗ не возлагают на комиссионера обязанность применять ККТ при передаче денежных средств комитенту за реализованный комиссионером товар.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-01-15/45091 от 29.06.2018.

Вместе с тем при взимании вознаграждения за оказанные комиссионером услуги комиссионер обязан применять ККТ. При этом в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства платежа без его предъявления между организациями и (или) ИП.

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