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Как определить срок использования ОС в бухучете

Налогом на имущество организаций признается имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов ОС в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Согласно ПБУ 6/01 единицей бухучета ОС является инвентарный объект. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Стоимость объектов ОС погашается посредством начисления амортизации, которая определяется с учетом срока полезного использования.

Определение срока полезного использования объекта ОС производится исходя из:

  • ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
  • ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
  • нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Таким образом, для целей бухучета организация самостоятельно определяет срок полезного использования объекта ОС.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/14968@ от 02.08.2018.

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