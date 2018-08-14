Как определить срок использования ОС в бухучете

Аноним

за негативное воздействие на окружающую среду,А чё такое окружающая среда? Это то, что ... В России вводится новый налог. Поправки для новой главы НК уже готовы

Аноним

Аноним только что, Иркутск Аноним, Вы писали: Аноним минуту назад, Иркутск А куда уходят налог... Пенсии могут отменить

Аноним

Где это "вроде написано"? Сам спросил, сам подскажу: это было написано в редакции закона, ко... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Это яд под видом лекарства. Лучше сами выпейте и родственникам своим дайте, как Гитлер с Гебельсо... Это как горькое лекарство

Аноним

А как же Роскомнадзор и паспортные данные аж всех сотрудников, которые будут выполнять работы? Как сами налоговики рекомендуют проверять контрагентов. На примерах

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним минуту назад, Иркутск А куда уходят налоги на добычу полезных ископаемых... Пенсии могут отменить

Аноним

Прежде всего это решили налоговики, о чем и начали рассказывать в своих интервью и вебинарах &nb... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Число людей на митингах возрастает, но вё равно маловато. надеюсь осенью у всех закончаться дачи-... Пенсии могут отменить

Аноним

Согласен со всеми, кто считает, что пенсия должна быть примерно одинаковой и должна зависеть толь... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Аноним минуту назад, Иркутск А куда уходят налоги на добычу полезных ископаемых, землю. У нас же ... Пенсии могут отменить

Аноним

Пусть те средства, которые за меня платит работодатель во все фонды, отдают мне, а я найду, как с... Пенсии могут отменить

Аноним

sunflower_tk Или их сожрет государство. Не думаете же вы, что государство ваши деньги защи... Граждане будут за свой счет формировать будущую пенсию. Минфин внедряет ИПК

Аноним

А куда уходят налоги на добычу полезных ископаемых, землю. У нас же земля и недра принадлежат нар... Пенсии могут отменить

MissCherie Ну как человек, занимающий такой высокий пост, может такое говорить? Это бабули могут на лав... Пенсии могут отменить

Аноним

По зарплатному проекту тоже комиссию снимают, тогда уж пусть все сотрудники платят. По зарпл... Бухгалтеры считают, что сотрудник должен сам платить комиссию за перевод зарплаты в выбранный им банк

Аноним

Аноним только что, Наро-Фоминск Как "оно" в проруби! каждые три года менять систему. Система долж... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Релакс пипл. Пенсий не будет. Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

sv777 «У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за ... Пенсии могут отменить

Аноним

Как "оно" в проруби! каждые три года менять систему. Система должна десятилетиями применяться с н... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

dana Хм, то есть"ах так - вы не хотите повышения пенсионного возраста - так мы вам вот, вообще пенсии ... Пенсии могут отменить

Над.К его интересуют люди и стаж, Так стажа как раз и нет, поскольку нет зарплаты и нет взносов в... Пенсионному фонду не нужны СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

Над.К А по инвалидности достаточно удерживать по 6% с ФОТ Это не так Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Над.К Я за свою деятельность ИП О как! Т.е. будучи ИП вы сделали выводы о закрытии ООО? Очень см... Пенсионному фонду не нужны СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

Аноним

Аноним, Вы писали:Немного ещё осталось,сейчас приставы отбирают,скоро у них будут отбирать и их р... Как с вас насильно соберут налоговые долги: на что идут приставы

Аноним

Над.К, Вы писали:А идиотизм скорее в том, что почему вообще ООО существует без какой-либо деятел... Пенсионному фонду не нужны СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты

Аноним

Аноним, Вы писали:пойду умирать в лес ... Зарядья. Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?