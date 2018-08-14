Как определить срок использования ОС в бухучете

Налогом на имущество организаций признается имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов ОС в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.
Согласно ПБУ 6/01 единицей бухучета ОС является инвентарный объект. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Стоимость объектов ОС погашается посредством начисления амортизации, которая определяется с учетом срока полезного использования.
Определение срока полезного использования объекта ОС производится исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
Таким образом, для целей бухучета организация самостоятельно определяет срок полезного использования объекта ОС.
Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/14968@ от 02.08.2018.
Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.