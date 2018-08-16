Работающие пенсионеры просят увеличить для них сумму соцвычета на лечение. Но бюджету это не выгодно

В Минфин поступило предложение по увеличению предельного размера социального вычета по НДФЛ по расходам на лечение для предпенсионеров и пенсионеров.
Однако чиновники такую идею не поддержали (письмо Минфина № 03-04-05/54515 от 02.08.2018).
Социальный налоговый вычет представляет собой своеобразную форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов физлиц, имеющих прежде всего социальный характер.
Необходимо учитывать, что увеличение предельного размера социального налогового вычета по НДФЛ, в том числе для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, продолжающих трудовую деятельность, повлечет соответствующий рост выпадающих доходов региональных, муниципальных (городских) бюджетов бюджетной системы РФ в связи с необходимостью возврата НДФЛ.
В этой связи следует учитывать финансовые возможности государства, а также совокупность всех видов установленных действующим законодательством адресных социальных выплат.
Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов увеличение предельного размера социального налогового вычета по НДФЛ не предусмотрено.
Напомним, соцвычет на лечение и лекарства сейчас составляет максимум 120 тыс. рублей.
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