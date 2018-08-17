Как принимать на вычет НДС при экспорте сырьевых товаров

В соответствии с пунктом 3 статьи 172 НК вычеты сумм НДС в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 НК, производятся на момент определения налоговой базы. При этом положения данного пункта 3 статьи 172 НК не распространяются на операции по реализации на экспорт товаров, за исключением сырьевых товаров.

Данные положения применяются в отношении сумм НДС по товарам (работам, услугам), принятым на учет с 1 июля 2016 года.

1 июля 2018 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 18.04.2018 № 466, которым утвержден перечень кодов видов сырьевых товаров в соответствии с ТН ВЭД Евразийского экономического союза.

Учитывая изложенное, не принятые к вычету суммы НДС по товарам (работам, услугам), принятым к учету после 1 июля 2016 года, используемым для осуществления операций по реализации на экспорт сырьевых товаров, не включенных Правительством РФ в вышеуказанный Перечень, могут приниматься к вычету до момента определения налоговой базы по экспортируемым товарам.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/54932 от 03.08.2018.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.