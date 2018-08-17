Когда сельхозпроизводители могут применять ставку 0% по налогу на прибыль

Организации, имеющие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.2 НК, вправе применять ставку в размере 0% по налогу на прибыль только к прибыли от деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными налогоплательщиками собственной сельскохозяйственной продукции.

Перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, и Перечень продукции, относимой к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.07.2006 № 458.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/55128 от 06.08.2018.

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