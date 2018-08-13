Форматы фискальных документов опять изменят

Эх, клизму бы ему, да с серной кислотой.
Скорая мед. помощь у нас есть, которая еле дышит, а теперь появится еще и скорая труд. помощь. То...
Аноним, Вы писали:Дебилы вы! Моя зп реально не позволяет копить и выжидать по съемным квартирам, ...
Дети все- равно будут расти как сорняки, потому, родители дополнительное время будут сидеть в сма...
Самая лучшая пенсия- это счет в Швейцарском банке.
Вторая серия "накопительной системы", существовавшей с 2002 года по 2014. Лет через 12 лохи снова...
...чтобы глупость дурака была всем виднаЕсть польза от рои!
Лирика все это, легенды и мифы неолита. Я понимаю, что в силу разных причин 99 процентов отчетнос...
Аноним, Вы писали:За время ссср много ошибок нашла, горе бизнесмены данные в ПФ не давали. В...
Так такой закон уже есть и действует. Представляешь две справки: от Госдепа о подпадании под санк...
Ну вот и володин в саратове высказался что пенсия должна быть 40% от зарплаты. Основная масса пол...
Аноним, Вы писали:А за чем велосипед изобретать. Есть предложение Товарища Сталина о введении 5 ч...
А на ваш бизнес 54-ФЗ оказал негативное влияние? Да как-то однозначно не скажешь. С од...
Ребята! Надо этим тупорылым крысопутам подсказать, что чем за арендодателями бегать, пусть лучше ...
Отказаться от налички, все через р/с. И прощай 54-фз. Вы наивны. Отказ от налички не избави...
Отказаться от налички, все через р/с. И прощай 54-фз. Пусть физики за картами в банк идут, фирме ...
Вы как с луны упали.- Я-то как раз не с луны упала )) Это вы почему-то предложили Яну форму...
Где адекватная реакция людей??? А адекватная с вашей точки зрения это какая?
Над.К, Вы писали:Аноним, не надо все на людей валить. НПФ банально подделывали подписи. Об этом у...
Дебилы вы! Моя зп реально не позволяет копить и выжидать по съемным квартирам, поэтому ипотека! И...
Вообще жизни не дают,везде требуют справку о не судимости,а сами кто в депутат,а кто чиновник им ...
Над.К, Вы писали:Вот сформулируйте кратко и ёмко что такое недостоверные или неполные сведения???...
Лучше бы так чиновников проверяли на доходы
Чтобы бизнес рулил как в загранке. Лучше, конечно, чтобы рулили друганы президента, которы...
Аноним, не надо все на людей валить. НПФ банально подделывали подписи. Об этом уже пишут нескольк...
Вот сформулируйте кратко и ёмко что такое недостоверные или неполные сведения??? Это вы yante пр...
Я , не дождавшись
выгрузки файлов из ПФР в ФНС год назад
закрыл ИП . В июле не проверив с...
И как потом сдавать в конце года сев-стаж. Они ошибки видят не сразу.
Аноним, Вы писали:Натали Б, Вы писали:yante, ждём продолжения истории. А что там прод...
Не понимаю, каким образом доступ к трудовым договорам позволить выявить серые з/п? Если з/п серая...
Уже даже я (ИП с 2 работниками) понял, что позиция фонда - забытые
люди в доп. формах - это непр...
Можно подумать бизнес не коррупционеры .. если было бы так, они бы не бегали с ворованными деньга...
На такое способны только гастробайтеры..пора их проверить на соблюдение законов хотябы в их респу...
У нас это депутаты все решали из ЕР, все вышли (КПРФ, спрросс кпрф) в коридор, а эти решало все р...
Боже, да вы перестаньте для начала быть зомби и разберитесь в вопросе. Насмотрелся, аж бомбит: "у...