Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Форматы фискальных документов опять изменят

ФНС опубликовала проект приказа, вносящего изменения в форматы фискальных документов, обязательные к использованию.

Изменения связаны со внесением поправок в федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ и в Налоговый кодекс. В частности, вместо электронных средств платежа будет использоваться термин «безналичные средства», а ставка НДС 18% меняется на ставку 20%.

Заметим, что предыдущие изменения в форматы были внесены менее месяца назад.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.

Читайте ещё
Все в рубрике Онлайн-ККТ, БСО, кассовые операции
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Онлайн-ККТ, БСО, кассовые операции»

Все семинары по теме Онлайн-ККТ, БСО, кассовые операции