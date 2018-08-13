Форматы фискальных документов опять изменят

Аноним

Эх, клизму бы ему, да с серной кислотой. Это как горькое лекарство

Аноним

Скорая мед. помощь у нас есть, которая еле дышит, а теперь появится еще и скорая труд. помощь. То... Предпенсионеры могут жаловаться на своих работодателей даже ночью

Аноним

Аноним, Вы писали:Дебилы вы! Моя зп реально не позволяет копить и выжидать по съемным квартирам, ... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Дети все- равно будут расти как сорняки, потому, родители дополнительное время будут сидеть в сма... Чтобы дети не росли как сорняки, родители должны меньше работать

Аноним

Самая лучшая пенсия- это счет в Швейцарском банке. Граждане будут за свой счет формировать будущую пенсию. Минфин внедряет ИПК

Аноним

Вторая серия "накопительной системы", существовавшей с 2002 года по 2014. Лет через 12 лохи снова... Граждане будут за свой счет формировать будущую пенсию. Минфин внедряет ИПК

Аноним

...чтобы глупость дурака была всем виднаЕсть польза от рои! Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Лирика все это, легенды и мифы неолита. Я понимаю, что в силу разных причин 99 процентов отчетнос... Чтобы дети не росли как сорняки, родители должны меньше работать

Аноним

Аноним, Вы писали:За время ссср много ошибок нашла, горе бизнесмены данные в ПФ не давали. В... Бизнес-омбудсмен Титов предложил ликвидировать Пенсионный фонд

Аноним

Так такой закон уже есть и действует. Представляешь две справки: от Госдепа о подпадании под санк... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Ну вот и володин в саратове высказался что пенсия должна быть 40% от зарплаты. Основная масса пол... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Аноним, Вы писали:А за чем велосипед изобретать. Есть предложение Товарища Сталина о введении 5 ч... Чтобы дети не росли как сорняки, родители должны меньше работать

Свечков А на ваш бизнес 54-ФЗ оказал негативное влияние? Да как-то однозначно не скажешь. С од... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Ребята! Надо этим тупорылым крысопутам подсказать, что чем за арендодателями бегать, пусть лучше ... Как в Москве будут выявлять граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов

Над.К Отказаться от налички, все через р/с. И прощай 54-фз. Вы наивны. Отказ от налички не избави... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Отказаться от налички, все через р/с. И прощай 54-фз. Пусть физики за картами в банк идут, фирме ... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Над.К Вы как с луны упали.- Я-то как раз не с луны упала )) Это вы почему-то предложили Яну форму... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Аноним

Над.К, Вы писали:Аноним, не надо все на людей валить. НПФ банально подделывали подписи. Об этом у... Что делать, если ваши пенсионные накопления незаконно перевели в НПФ: советы от ПФР

Аноним

Дебилы вы! Моя зп реально не позволяет копить и выжидать по съемным квартирам, поэтому ипотека! И... Россияне, набравшие кредитов, требуют освободить их от НДФЛ

Аноним

Вообще жизни не дают,везде требуют справку о не судимости,а сами кто в депутат,а кто чиновник им ... Вечная тюрьма

Аноним

Над.К, Вы писали:Вот сформулируйте кратко и ёмко что такое недостоверные или неполные сведения???... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Аноним

Лучше бы так чиновников проверяли на доходы Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Над.К Чтобы бизнес рулил как в загранке. Лучше, конечно, чтобы рулили друганы президента, которы... Бизнес-омбудсмен Титов предложил ликвидировать Пенсионный фонд

Над.К Вот сформулируйте кратко и ёмко что такое недостоверные или неполные сведения??? Это вы yante пр... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Аноним

Я , не дождавшись выгрузки файлов из ПФР в ФНС год назад закрыл ИП . В июле не проверив с... Прекращение деятельности ИП: самые частые вопросы

natalisa52 И как потом сдавать в конце года сев-стаж. Они ошибки видят не сразу. Копия паспорта не должна храниться в личном деле сотрудника

Аноним

Аноним, Вы писали:Натали Б, Вы писали:yante, ждём продолжения истории. А что там прод... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Mihalich Не понимаю, каким образом доступ к трудовым договорам позволить выявить серые з/п? Если з/п серая... ФНС хочет получить контроль над рынком труда

Аноним

Уже даже я (ИП с 2 работниками) понял, что позиция фонда - забытые люди в доп. формах - это непр... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Аноним

Можно подумать бизнес не коррупционеры .. если было бы так, они бы не бегали с ворованными деньга... Налоговики предупреждают о новом виде мошенничества

Аноним

На такое способны только гастробайтеры..пора их проверить на соблюдение законов хотябы в их респу... Налоговики предупреждают о новом виде мошенничества

Аноним

У нас это депутаты все решали из ЕР, все вышли (КПРФ, спрросс кпрф) в коридор, а эти решало все р... Более шестидесяти регионов дали положительные отзывы на закон о повышении пенсионного возраста