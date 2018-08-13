Типичные ошибки при заполнении платежек на уплату налогов

Неверное заполнение расчетных документов приводит к отнесению платежей к разряду «невыясненных». В результате платежи несвоевременно поступают по назначению и формируется недостоверная информация об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

Управление ФНС по Республике Алтай рассказало о наиболее часто встречающихся ошибках при заполнении платежек:

1. Указывается неверный «ИНН» и «КПП» получателя платежа при формировании платежных документов на перечисление налогов и страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование (поля 61 «ИНН» получателя и 103 «КПП» получателя).

2. Указывается неверный статус налогоплательщика (поле 101 расчетного документа). Например, при оформлении платежных документов на перечисление налога на доходы с физических лиц, источником которых является налоговый агент в поле «101» расчетного документа необходимо указывать «02» - налоговый агент.

3. Вписывается неверный код бюджетной классификации (поле 104 платежного документа). Значение КБК состоит из 20 знаков, 14-ый разряд в КБК не должен быть 0.

4. Неверно заполняется код ОКТМО (поле 105 платежного документа).

При обнаружении налогоплательщиком (плательщиком страховых взносов) ошибки в оформлении поручения на перечисление налога, не повлекшей неперечисление этого налога в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства, налогоплательщик вправе представить заявление о допущенной ошибке с просьбой уточнить основание, тип и принадлежность платежа, налоговый период или статус плательщика. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уплату указанного налога и его перечисление в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства.

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