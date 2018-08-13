Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

8-часовой рабочий день – это много или мало?

В последнее время на сайте РОИ периодически публикуются инициативы по сокращению рабочего дня с 8 часов до 7, 6, и даже 5.

Инициаторы отмечают, что у россиян должно быть больше времени на семью, культурный отдых.

А что думают по этому поводу наши читатели? Выясним это в ходе опроса.

Работать по 8 часов в день – это не слишком утомительно? Может быть следует уменьшить эту норму?

Ключевые слова: рабочее время, опрос

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.

Читайте ещё
Все в рубрике Трудовое законодательство, ТК РФ
Мнения
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
, Пенза
Для демократической, развитой Австрии мало. В ней узаконили 12 - часовой раб день.

Всем арбайт!
https://www.youtube.com/watch?v=lWPbAa4HQ-0
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ