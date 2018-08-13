8-часовой рабочий день – это много или мало?

Как это не принимает личного участия??? А что же тогда за
выплаты взносов, как не личное участие?...
В интернете можно обнаружить сотни видео-инструкций на русском языке о
том, как обмануть продавц...
Как же отписаться? Где волшебная кнопка?
Если и откладывать на пенсию, то только БЕЗ участия государства.
Деньги вперёд!https://www.youtube.com/watch?v=IMHPU6_GwnA
люди лезут в кредиты не от хорошей жизни, а от нехватки средств некоторые от нехватки ума
Для демократической, развитой Австрии мало. В ней узаконили 12 - часовой раб день.Всем арбайт!htt...
Валентина Матвиенко тоже сказанула .У нас большая часть страны малообеспеченная.откуда их б...
Как эта поганая власть рьяно бросилась защищать права предпенсионеров, которые она же сама грубо ...
имущественный вычет и так есть.. вычет на машину еще куда ни шло.. но на потреб кредит - бред
В России власть никем не ограничиваемых дураков.
На запрос пришёл официальный ответ из ИФНС. ГПХ теперь только при безналичной оплате, без использ...
по ипотеке и так НДФЛ возвращают или сразу работодатель не перечисляет, - нового ничего тут нет. ...
Нонче бызныс, это аналог ходьбы по минному полю. Только за место мин - Штрафы.Минёры постоянно по...
Аноним, Вы писали:ыдавайте налом, что бы не создавать таких проблем. за снятие наличных вооб...
Семья. Москва. 3-4 человека. 3-х комнатная квартира. Машина 2-свежести. 1-2 детей. Расходная част...
Можно попасть в разряд "летуна" не по своей воле - работая, например, в холдинговой структуре. Из...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Дебилы вы! Моя зп реально не позволяет копить и выжидать по с...
Аноним, Вы писали:опрос. К нам приходят иностранцы, зарегистрированные у физлица. Или в гостинице...
Выдавайте налом, что бы не создавать таких проблем.
Реклама бизныс Омута. Герой прям. НИ один Супер менн с ним не сравниться.Нам изобретают Новых Кум...
natalisa52, Вы писали: Налоговая СНИЛС постоянно требует. У них с ПФ ,похоже, контра... В ПФ...
Аноним, Вы писали:Скажите,мой иностраннец показал отрывную часть бланка уведомления о прибытии ин...
Пойду порву карточки к черту, пусть лучше за отсутстаие оштрафуют:)
Вся страна при приеме пишет 2 заявления - о приеме и об увольнении с открытой датой.
Медведева надо лечить электричеством. Таблетками его не вылечишь.
Нужен другой референдум. Пусть людям возвращают все перечисленные взносы и мы будем сами им...
Ну с налоговой всё понятно: это контора не для сбора и учета налогов, а для уничтожения бизнеса. ...
Аноним, Вы писали:Наивные чиновники: какой умный работодатель уволит предпенсионера по статье, за...
Налоговая СНИЛС постоянно требует. У них с ПФ ,похоже, контра... В ПФ всё правильно, когда ...
А очень часто бывает и так: выпьешь горькое лекарство и стало гораздо хуже! Тут главное правильно...
А налоговая копии паспортов может запросить. И ей плевать на защиту персональных данных, и ...
и тогда денег в бюджете мы точно не увидим. А Вы их итак не увидите....
Да чтоб он лопнул! Со всей его шкодлой, прихлебателями и другими паразитами.
Наивные чиновники: какой умный работодатель уволит предпенсионера по статье, за которое ему может...
В России существует такая проблема как низкий уровень личного участия граждан в формировании свое...