8-часовой рабочий день – это много или мало?

В последнее время на сайте РОИ периодически публикуются инициативы по сокращению рабочего дня с 8 часов до 7, 6, и даже 5.

Инициаторы отмечают, что у россиян должно быть больше времени на семью, культурный отдых.

А что думают по этому поводу наши читатели? Выясним это в ходе опроса.