Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

С 2015 года пенсии начали считать по балльной системе. Однако скоро все может поменяться.

Ранее Татьяна Голикова заявляла о необходимости отказаться от баллов. Такое предложение также содержится в экспертном докладе, подготовленном проректором Академии труда и социальных отношений Александром Сафоновым, советником председателя ЦБ Юрием Ворониным и профессором факультета социальных наук ВШЭ Евгением Гонтмахером.

Эксперты предлагают заменить балльную систему на стажево-заработковую пенсионную формулу, пишет РБК.

«Начиная с 2015 года произошла потеря связи пенсии с трудовым вкладом работника и утрачена понятная людям система сохранения пенсионных прав во времени. Причина — переход на балльную пенсионную формулу», — указывают экономисты. Среди недостатков балльной системы — и то, что она стимулирует рост теневой занятости, полагают авторы стратегии.



Взамен балльной системы авторы доклада предлагают рассчитывать пенсии по формуле, учитывающей заработок и стаж, следует из доклада. С точки зрения авторов, такой подход «обеспечивает баланс за счет ограничения размеров пенсий максимальной суммой» и таким образом «ограничивает права только высокооплачиваемых работников».



Стажево-заработковую формулу можно так «настроить», что полная пенсия будет выплачиваться при трудовом стаже, который физически будет возможно выработать только одновременно с достижением более высокого, чем сейчас, пенсионного возраста, говорится в докладе. Базой для такого подхода мог бы стать показатель средней продолжительности трудовой деятельности граждан.

«Формула, рассчитываемая на основе средней продолжительности трудовой деятельности, сможет учитывать сложившиеся в РФ социально-экономические реалии и готовность/неготовность (физическую, профессиональную, моральную, социальную) граждан к более продолжительной трудовой деятельности», — подчеркивают экономисты.



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