В июле инфляция слегка усилилась. Но это временно

Годовая инфляция в июле 2018 года увеличилась до 2,5% после 2,3% в июне и 2,4% в весенние месяцы. Нормализация динамики продовольственных цен будет способствовать возвращению годовой инфляции к 4% до конца года, передает пресс-служба ЦБ.

Нормализация динамики цен на продовольствие в июле была связана с двумя основными причинами: эффектом низкой базы (по овощам) и изменением соотношения спроса и предложения (по мясной и молочной продукции). В ближайшие месяцы ребалансировка спроса и предложения на рынках продуктов питания завершится.

По оценкам ЦБ, влияние чемпионата мира по футболу на инфляцию в итоге, как и ожидалось, не превысило 0,1 процентного пункта.

В июле наблюдалась коррекция цен на авиабилеты и услуги гостиниц после кратковременного повышения в предыдущем месяце на фоне высокого спроса со стороны болельщиков.

Годовая инфляция в августе оценивается на уровне 2,8–3%, к концу года – 3,5–4%.

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