Рубль продолжает падать

В понедельник рубль продолжил падение на фоне санкционных рисков.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ к 11:30 мск вырос на 1,3159 рубля, составив 68,2234 рубля. Последний раз доллар достигал этой отметки в апреле 2016 года. В свою очередь курс евро в начале торгов впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей.

В пятницу средневзвешенный курс американской валюты составлял 66,9075 рубля за доллар.

Рубль падает с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России. По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, при оптимистичном сценарии доллар подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта «вернется на место». При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. В этом случае доллар может упасть до 72 рублей и закрепиться на этой отметке.

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