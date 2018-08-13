Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Рубль продолжает падать

В понедельник рубль продолжил падение на фоне санкционных рисков.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ к 11:30 мск вырос на 1,3159 рубля, составив 68,2234 рубля. Последний раз доллар достигал этой отметки в апреле 2016 года. В свою очередь курс евро в начале торгов впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей.

В пятницу средневзвешенный курс американской валюты составлял 66,9075 рубля за доллар.

Рубль падает с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России. По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, при оптимистичном сценарии доллар подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта «вернется на место». При пессимистичном сценарии резиденты США и союзных им государств начнут быстро избавляться от российского госдолга. В этом случае доллар может упасть до 72 рублей и закрепиться на этой отметке.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Валютный рынок»

Все семинары по теме Валютный рынок