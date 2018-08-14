Как получить вычет по НДС в случае расторжения договора с контрагентом рассказали налоговики Оренбургской области

В соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей. Если, конечно, эти суммы были уплачены в бюджет ранее.

При расторжении договора обязательным условием применения вычетов налога на добавленную стоимость, исчисленного и уплаченного в бюджет организацией при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящего выполнения работ, является возврат покупателю сумм соответствующих авансовых платежей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 368 Гражданского кодекса РФ по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. При этом пунктом 3 данной статьи Гражданского кодекса установлено, что независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями.

Пунктом 1 статьи 379 Гражданского кодекса предусмотрено, что принципал обязан возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантий не предусмотрено иное.

Учитывая изложенное, в случае, если исполнение организацией обязательства по возврату сумм предварительной оплаты (частичной оплаты) обеспечено банковской гарантией, предусматривающей уплату банком покупателю определенной суммы денежных средств и возмещение организацией банку суммы денежных средств, уплаченных покупателю, возвратом сумм предварительной оплаты (частичной оплаты) следует признавать возмещение организацией банку суммы денежных средств, уплаченных покупателю. В связи с этим суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные и уплаченные в бюджет организацией при получении сумм предварительной оплаты (частичной оплаты) принимаются к вычету в случае расторжения договора на выполнение работ и после возмещения организацией банку суммы денежных средств, уплаченных покупателю.

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