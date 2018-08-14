Как уплатить земельный налог при преобразовании организации

В случае, когда имеет место реорганизация, с определением плательщика земельного налога могут возникнуть определенные затруднения, поскольку права на земельный участок подлежат госрегистрации, а это требует определенного времени, и возникает вопрос, кто же должен платить земельный налог, если компания, на которую этот надел был зарегистрирован, уже ликвидирована, а вновь созданное юрлицо свои права на участок еще не зарегистрировало?

Как поступать в таком случае подсказывает Управление ФНС по Костромской области со ссылкой на письмо ФНС от 28 апреля 2017 г. № БС-4-21/8209@.

В письме разъяснено, что в случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежащее ему имущество переходит к юридическим лицам — правопреемникам реорганизованного юридического лица на основании пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса РФ.

Кроме того, статьей 58 и пунктом 3 статьи 268 Гражданского кодекса предусмотрено, что при реорганизации юридического лица принадлежащее ему право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком переходит в порядке правопреемства.

При преобразовании одного юридического лица в другое правопреемником реорганизованного юридического лица в части исполнения обязанностей по уплате налогов признается вновь возникшее юридическое лицо (пункт 9 статьи 50 Налогового кодекса).

Поскольку при универсальном правопреемстве (реорганизация юридических лиц, за исключением выделения, а также наследования) вещные права на земельные участки, упомянутые в пункте 1 статьи 388 Налогового кодекса, переходят непосредственно в силу закона, правопреемники становятся налогоплательщиками земельного налога независимо от регистрации перехода соответствующего права. Указанная позиция отражена в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 54.

Таким образом, правопреемники должны платить земельный налог и представлять в инспекцию соответствующую декларацию.

Приказом ФНС России от 10.05.2017 №ММВ-7-21/347@ (в редакции от 02.03.2018) утверждены новая форма декларации по земельному налогу, порядок ее заполнения и формат представления данной декларации в электронном виде.

При представлении налоговой декларации по земельному налогу за последний налоговый период и уточненных деклараций за реорганизованную организацию в верхней части титульного листа налоговой декларации указываются ИНН и КПП организации-правопреемника. В реквизите «налогоплательщик» следует указать наименование реорганизованной организации.

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