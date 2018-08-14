Нужно уточнить термин? На «Клерке» словари бухгалтерских и экономических терминов

natalisa52, Вы писали:Я где эти курсы? как будто обучение даёт гарантию грамотности. ...
"Работодатель не должен нести потери из-за прихоти сотрудников, считают бухгалтеры."Не думаю, что...
ТабАки вышли на охоту: самим слабО добывать пищу, так они пытаются из бухгалтеров падаль изготови...
а что у нас письма уже круче законов стали?
Кстати, тут тоже не написано, что ККТ применяет именно продавец.Зато написано, что чек выдаётся п...
А могут - не значит обязаны "исполнять обязанности несовершеннолетних детей по уплате налогов."??
Бухгалтеры либо не знают ТК РФ, либо память у них короткая.
Вы ищете кредит, чтобы очистить свой отдел и начать свой бизнес? вы собираетесь все кончать, но н...
Состояние 11 богатейших российских бизнесменов за один день 10 августа сократилось боле...
Бегите бегите как в 39 году. Страна чище будет.
Возможно) за деньги и шпионить.. А мы что все продаемся США? или это Правительство и бизнес уже п...
будитеВот будить мы точно никого не будем ))
А так идея хорошая, но навыки полученные на курсах не все могут правильно применять, отсюда...
Это как юристы, а потом бардак. Каждый будет трактовать все по своему. Думаю НО должны быть...
Все гораздо проще и страшнее, сокращают численность населения всеми доступными средствами с 91 го...
все это подстава ведь не все присутствовали а вместе них нажимали другие
Замечательно перекладывают ответственность.. Тогда пусть Росфинмониторинг з/п мне платит :)
ToT, Вы писали:Ну как, новый ну как, обновили же!
Может мужик на пенсию хочет, а его новая реформа не пускает..
Я где эти курсы? как будто обучение даёт гарантию грамотности. Если ты дурак то учись...
Володин можно сказать четвертое лицо в государстве и делает такие заявления! Это можно расцениват...
Делайте внесение денег (разменный фонд) после открытия смены.
АА работники считают, что имеют полное право з/пл получать на руки и платить ничего не нужно. Это...
Да уж эти бизнес..агенты из себя умных гнут, ну как же без вас. Зачем бардак разводить в ст...
И наша налоговая дала четкие разъяснения А ссылку не напишете?
Тишина, Вы писали:Аноним, Вы писали:еще чуть чуть и главных бухгалтеров обяжут обучиться и зареги...
AliExpress уже опроверг эту информацию!
Бред) это же уважительная причина. Все не так.
По командировкам там есть и чеки или БСО. А БСО в гостиницах могут быть определ...
вот выше коммент все неправильно объяснил) горе бухи. Если ты идешь за товаром в др магазин...
А что меняется? Все главбухи Советского времени знают, что касса не применяется..есть АО в главно...
Аноним, Вы писали:еще чуть чуть и главных бухгалтеров обяжут обучиться и зарегистрироваться на са...
На Пенс счёте отражается только 16% -,6% это фонду
Всех на курсы стукачей....
апример, если мой работодатель на ОСН, то на моем пенсионному счету будет отражена сумма в 22% от...
ToT, Вы писали:
ну как, обновили же!