Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Нужно уточнить термин? На «Клерке» словари бухгалтерских и экономических терминов

На «Клерке» новый классный раздел. 

В нем: 

— Бухгалтерский словарь.

Там объяснено почти 8000 терминов.

— Англо-русский финансовый словарь.

Перевод и объяснение 13 000 профессиональных понятий.

Еще есть:

— Словарь бизнес-терминов;

— Словарь депозитарных терминов;

— Словарь терминов антикризисного управления;

— Финансовый словарь;

— Экономический словарь;

— Юридический словарь

Все глоссарии собраны в разделе «Словари».

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