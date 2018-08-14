Нужно уточнить термин? На «Клерке» словари бухгалтерских и экономических терминов

Аноним

natalisa52, Вы писали:Я где эти курсы? как будто обучение даёт гарантию грамотности. ... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

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ТабАки вышли на охоту: самим слабО добывать пищу, так они пытаются из бухгалтеров падаль изготови... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

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а что у нас письма уже круче законов стали? Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Kalita Кстати, тут тоже не написано, что ККТ применяет именно продавец.Зато написано, что чек выдаётся п... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

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А могут - не значит обязаны "исполнять обязанности несовершеннолетних детей по уплате налогов."?? За детей налог на имущество платят их родители

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Бухгалтеры либо не знают ТК РФ, либо память у них короткая. Бухгалтеры считают, что сотрудник должен сам платить комиссию за перевод зарплаты в выбранный им банк

Аноним

Вы ищете кредит, чтобы очистить свой отдел и начать свой бизнес? вы собираетесь все кончать, но н... Договор займа, заключаемый между физическими лицами. Возврат денежных средств по договору займа

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Состояние 11 богатейших российских бизнесменов за один день 10 августа сократилось боле... Российские бизнесмены потеряли три миллиарда долларов за день из-за предложения изъять у них сверхдоходы

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Бегите бегите как в 39 году. Страна чище будет. Возможно ли русскому бухгалтеру переквалифицироваться в американского?

Аноним

Возможно) за деньги и шпионить.. А мы что все продаемся США? или это Правительство и бизнес уже п... Возможно ли русскому бухгалтеру переквалифицироваться в американского?

Аноним

А так идея хорошая, но навыки полученные на курсах не все могут правильно применять, отсюда... Аттестация по программе профессионального налогового консультанта набирает обороты

Аноним

Это как юристы, а потом бардак. Каждый будет трактовать все по своему. Думаю НО должны быть... Аттестация по программе профессионального налогового консультанта набирает обороты

Аноним

Все гораздо проще и страшнее, сокращают численность населения всеми доступными средствами с 91 го... Пенсии могут отменить

Аноним

все это подстава ведь не все присутствовали а вместе них нажимали другие Какие депутаты голосовали против повышения пенсионного возраста: поименный список

natalisa52 Может мужик на пенсию хочет, а его новая реформа не пускает.. Пенсии могут отменить

natalisa52 Я где эти курсы? как будто обучение даёт гарантию грамотности. Если ты дурак то учись... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Елена15 Володин можно сказать четвертое лицо в государстве и делает такие заявления! Это можно расцениват... Пенсии могут отменить

Аноним

АА работники считают, что имеют полное право з/пл получать на руки и платить ничего не нужно. Это... Бухгалтеры считают, что сотрудник должен сам платить комиссию за перевод зарплаты в выбранный им банк

Аноним

Да уж эти бизнес..агенты из себя умных гнут, ну как же без вас. Зачем бардак разводить в ст... Директор с переломом ног должен лично явиться в ИФНС, иначе не примут НДС

Аноним

Тишина, Вы писали:Аноним, Вы писали:еще чуть чуть и главных бухгалтеров обяжут обучиться и зареги... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

AliExpress уже опроверг эту информацию! AliExpress начал массово блокировать учетные записи россиян за открытые споры

Аноним

Бред) это же уважительная причина. Все не так. Директор с переломом ног должен лично явиться в ИФНС, иначе не примут НДС

Аноним

По командировкам там есть и чеки или БСО. А БСО в гостиницах могут быть определ... Выбивать ли чек ККТ при покупках подотчетников: еще одно разъяснение

Аноним

вот выше коммент все неправильно объяснил) горе бухи. Если ты идешь за товаром в др магазин... Выбивать ли чек ККТ при покупках подотчетников: еще одно разъяснение

Аноним

А что меняется? Все главбухи Советского времени знают, что касса не применяется..есть АО в главно... Выбивать ли чек ККТ при покупках подотчетников: еще одно разъяснение

Тишина Аноним, Вы писали:еще чуть чуть и главных бухгалтеров обяжут обучиться и зарегистрироваться на са... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

natalisa52 На Пенс счёте отражается только 16% -,6% это фонду Пенсии могут отменить

Аноним

Всех на курсы стукачей.... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила