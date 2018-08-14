Повышать тарифы ЖКХ в 2019 году будут в два этапа

Минэкономразвития сформулировало свои предложения об индексации коммунальных тарифов в связи с повышением НДС.

Рост тарифов произойдет в два этапа, передает РБК.

Чтобы предотвратить негативные тарифные последствия, МЭР предлагает повысить тарифы с 1 января частично. Размер повышения составит 1,7%.

Вместе с тем согласно действующему законодательству, напоминает Минэкономразвития в документе, тарифы на 1 января не могут превышать тарифы на 31 декабря предыдущего года, а их индексация проводится 1 июля. Чтобы избежать противоречий в законе, МЭР предлагает оставить такой запрет, но сделать исключение из-за повышения НДС.



В то же время министерство предлагает скорректировать величину индексации с 1 июля 2019 года так, чтобы совокупный рост платы граждан «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию». Напомним, по данным ЦБ инфляция ожидается на уровне 4%.

Из-за повышения 1 января индексация платы за ЖКХ 1 июля, как пишет МЭР, должна быть снижена с 4 до 2,4%. Это ниже фактической инфляции 2017 года. Решение о тарифах на 2019 год принимается в 2018 году, поэтому предельным уровнем выступает инфляция 2017 года, которая, по данным Росстата, составила 2,5%.



МЭР поясняет, что в связи с повышением НДС расходы коммунального комплекса в 2019 году вырастут на 16 млрд руб. (уже с начала года у них возникнет обязанность по уплате НДС, которую нельзя выставить в качестве платы населению). Но это составляет менее 1% средств, которые он получит при дополнительной индексации с июля 2019 года, указывает МЭР.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.