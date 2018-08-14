Как использовать новые возможности сервиса ОФД, касс и получать максимальную выгоду?

natalisa52, Вы писали:Я где эти курсы? как будто обучение даёт гарантию грамотности. ...
Ну правда надоели с налогами, декларациями, возьмите просто один налог от оборота и делите его ка...
Всем
здравствуйте. В подобную ситуацию попал и я, но это выглядело более нелепо и
глупо. Я, относ...
Совсем запутался. Скажите пожалуйста, бухгалтеры, если мне ООО по ГПХ вознаграждение перечисляет ...
Всё это сделано для того, чтобы с бизнеса штрафы собирать, первоначальную функцию (тотальный конт...
Ну что же, опять уходим в нал. Не буду договоры на бухобслуживание с организацией заключать.
Зато написано, что чек выдаётся покупателю. Я уже писала неоднократно, что выдача чека и п...
Весьма и весьма расширительное толкование закона! По закону, эти требования действуют только в от...
Нормальная зарплатная программ сама без проблем это делает. Я имела ввиду, что проще ...
с удовольствием подписалась бы под вашей инициативой относительно НДС. Фискалы- это тоже особая с...
Да в говне плывём и берегов не видно
Круто, что интервью краткое. Я смог его прочитать целиком. Раз, что возродили рубрику ) Кто ...
Интересно получается - новая компания, еще ничего натворить не успели, а уже попадают в "одноднев...
А как же тогда рассматривать ситуацию, если в погашение дебиторской задолженности поступает товар...
LAWYERSPB, Вы писали:То, что власти проводят эксперименты, не могу с Вами не согласиться. Но, что...
Жалуйтесь в уфнс по региону и России с требованием оплаты пенни и штрафов за просрочку платежа со...
Аноним, Вы писали:Согласен со всеми, кто считает, что пенсия должна быть примерно одинаковой и до...
sv777, Вы писали:"Работодатель не должен нести потери из-за прихоти сотрудников, считают бухгалте...
Аноним, Вы писали:Не вижу проблем. Оказываем консультационные услуги по ведению бизнеса. Какая ещ...
Не вижу проблем. Оказываем консультационные услуги по ведению бизнеса. Какая еще бухгалтерия? Кро...
Совершенно та же ситуация. Камеральная проверка пройдена 31 мая. На 14.08.18 денег нет.
— осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно
на объектах IV катег...
А еще ленивым бухгалтерам вменили в обязанность удерживать долги кредитные сотрудников, перечисля...
Мне жаль моих быдлосоотечественников (те самые 76,6%), которые власть уважают больше, чем себя
не страна, а праздник бюрократа
Давайте лучше Володина отменим вместе с его гнилой партией, правительством и президентом с его ко...
Аноним, Вы писали:Я так поняла, письмо касается только компании и ИП, а если договор с физическим...
Я так поняла, письмо касается только компании и ИП, а если договор с физическим лицом , не ИП.
Вообще это не прихоти сотрудника -это требования банков и налоговой , чтобы зарплаты перечисляли ...
Размер пенсии надо повышать и в то же время 40% от зарплаты и что это ,те же 10-12 тыс.&nbs...
natalisa52, Вы писали:Я где эти курсы? как будто обучение даёт гарантию грамотности. ...
"Работодатель не должен нести потери из-за прихоти сотрудников, считают бухгалтеры."Не думаю, что...
ТабАки вышли на охоту: самим слабО добывать пищу, так они пытаются из бухгалтеров падаль изготови...
а что у нас письма уже круче законов стали?
Кстати, тут тоже не написано, что ККТ применяет именно продавец.Зато написано, что чек выдаётся п...
А могут - не значит обязаны "исполнять обязанности несовершеннолетних детей по уплате налогов."??