Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как использовать новые возможности сервиса ОФД, касс и получать максимальную выгоду?

22 августа в Москве в Цифровом деловом пространстве состоится бесплатный практический семинар «Экосистема 54-ФЗ для малого бизнеса. Как грамотно использовать новые инструменты».

Организаторы мероприятия - «Платформа ОФД» и ГБУ «Малый бизнес Москвы». В рамках семинара выступят представители компаний «Эвотор», «Первый БИТ», GROTEM.

Если для вас актуально:
- видеть в онлайн-режиме показатели продаж своего магазина и товары, приносящие наибольший доход и убыток;
- оперативно обновлять ассортимент и цены, получая аналитику по всем товарным категориям;
- оптимизировать арендную плату торговому центру в сезон низких продаж;

регистрируйтесь на бесплатный семинар.

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