Как использовать новые возможности сервиса ОФД, касс и получать максимальную выгоду?

Аноним

Ну правда надоели с налогами, декларациями, возьмите просто один налог от оборота и делите его ка... В России вводится новый налог. Поправки для новой главы НК уже готовы

Аноним

Всё это сделано для того, чтобы с бизнеса штрафы собирать, первоначальную функцию (тотальный конт... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Ну что же, опять уходим в нал. Не буду договоры на бухобслуживание с организацией заключать. Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Над.К Зато написано, что чек выдаётся покупателю. Я уже писала неоднократно, что выдача чека и п... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Весьма и весьма расширительное толкование закона! По закону, эти требования действуют только в от... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

с удовольствием подписалась бы под вашей инициативой относительно НДС. Фискалы- это тоже особая с... Как главбух может улучшить жизнь Подмосковья и выиграть суд против ИФНС

Аноним

Да в говне плывём и берегов не видно «Ночной бухгалтер». Путин высказался о пенсионной реформе. Как прижмут сдающих квартиры

Аноним

Интересно получается - новая компания, еще ничего натворить не успели, а уже попадают в "одноднев... Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас

Аноним

А как же тогда рассматривать ситуацию, если в погашение дебиторской задолженности поступает товар... Приобретаем дебиторскую задолженность

Старый ворчун LAWYERSPB, Вы писали:То, что власти проводят эксперименты, не могу с Вами не согласиться. Но, что... Пенсии могут отменить

Аноним

Жалуйтесь в уфнс по региону и России с требованием оплаты пенни и штрафов за просрочку платежа со... Почему так долго нет возврата НДФЛ: как ускорить получение вычета

Аноним

Аноним, Вы писали:Согласен со всеми, кто считает, что пенсия должна быть примерно одинаковой и до... Пенсионные баллы могут отменить. Что будет вместо них?

Аноним

Аноним, Вы писали:Не вижу проблем. Оказываем консультационные услуги по ведению бизнеса. Какая ещ... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Не вижу проблем. Оказываем консультационные услуги по ведению бизнеса. Какая еще бухгалтерия? Кро... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Совершенно та же ситуация. Камеральная проверка пройдена 31 мая. На 14.08.18 денег нет. Почему так долго нет возврата НДФЛ: как ускорить получение вычета

Аноним

— осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV катег... В России вводится новый налог. Поправки для новой главы НК уже готовы

Аноним

А еще ленивым бухгалтерам вменили в обязанность удерживать долги кредитные сотрудников, перечисля... Бухгалтеры считают, что сотрудник должен сам платить комиссию за перевод зарплаты в выбранный им банк

Аноним

Мне жаль моих быдлосоотечественников (те самые 76,6%), которые власть уважают больше, чем себя Пенсии могут отменить

Аноним

не страна, а праздник бюрократа Как теперь надо заверять документы

Аноним

Давайте лучше Володина отменим вместе с его гнилой партией, правительством и президентом с его ко... Пенсии могут отменить

Аноним

Аноним, Вы писали:Я так поняла, письмо касается только компании и ИП, а если договор с физическим... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Я так поняла, письмо касается только компании и ИП, а если договор с физическим лицом , не ИП. Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Вообще это не прихоти сотрудника -это требования банков и налоговой , чтобы зарплаты перечисляли ... Бухгалтеры считают, что сотрудник должен сам платить комиссию за перевод зарплаты в выбранный им банк

Аноним

Размер пенсии надо повышать и в то же время 40% от зарплаты и что это ,те же 10-12 тыс.&nbs... Пенсии могут отменить

Аноним

natalisa52, Вы писали:Я где эти курсы? как будто обучение даёт гарантию грамотности. ... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

ТабАки вышли на охоту: самим слабО добывать пищу, так они пытаются из бухгалтеров падаль изготови... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

а что у нас письма уже круче законов стали? Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Kalita Кстати, тут тоже не написано, что ККТ применяет именно продавец.Зато написано, что чек выдаётся п... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ