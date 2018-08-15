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За какой год дадут вычет по земельному налогу пенсионерам?

С какого периода будет предоставляться вычет по земельному налогу пенсионерам? На этот вопрос дает ответ Управление ФНС Республики Саха.

Начиная с налогового периода 2017 года для пенсионеров и некоторых других льготников установлен налоговый вычет, уменьшающий налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по одному земельному участку. Такие изменения в порядок расчета внесены Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ.

Так, если площадь земельного участка составляет не более 600 кв. м - земельный налог взыматься не будет, а если площадь земельного участка превышает 600 кв. м - земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
 
Вычет применяется для владельцев участков из числа льготных категорий (пенсионеры, Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.).
 
Таким образом, вычет на годы, предществующие 2017, получить нельзя.
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