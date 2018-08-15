Внимание! Некоторые московские организации и ИП переводят в другой филиал ФСС

Аноним

НатальяС 11 минуты назад, Краснодар Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит, и о... Люди в поисках баланса. Екатерина Николаева: «Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит»

Над.К Это что, за землю теперь придется не только земельный налог платить, но еще и налог на имущество?... Какие ОС признаются недвижимым имуществом

Аноним

Аноним только что, Истра Я сдаю квартиру в Архангельске за 7000 руб, я что еще что то кому ... Налоговая найдет квартиросдатчиков с помощью полиции

medyza Это у нас тенденция такая писать законы с расплывчатыми формулировками под которые потом можно по... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Я сдаю квартиру в Архангельске за 7000 руб, я что еще что то кому то должен заплатить? Налоговая найдет квартиросдатчиков с помощью полиции

Аноним

Весьма и весьма расширительное толкование закона! По закону, эти требования действуют только в от... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Аноним, Вы писали:Только вот загвоздка: экологический сбор/налог есть, а проблемы со свалками не ... В России вводится новый налог. Поправки для новой главы НК уже готовы

Аноним

System OC, Вы писали:" размещение отходов на объектах размещения отходов, которые не о... В России вводится новый налог. Поправки для новой главы НК уже готовы

Аноним

System OC, Вы писали:" размещение отходов на объектах размещения отходов, которые не о... В России вводится новый налог. Поправки для новой главы НК уже готовы

Аноним

Аноним, Вы писали:Бегите бегите как в 39 году. Страна чище будет. Это ваше предложение Прави... Возможно ли русскому бухгалтеру переквалифицироваться в американского?

Аноним

Каждый выбирает для себя сам.. Нечего нападать на человека.. Возможно ли русскому бухгалтеру переквалифицироваться в американского?

Аноним

Судя по рассказу Екатерины, ей крупно повезло с руководством: есть время для игры в теннис, посид... Люди в поисках баланса. Екатерина Николаева: «Сам бухгалтер должен решить, сколько он стоит»

Аноним

В предыдущий рабочий день, правила в этом отношении не изменились. Роструд рассказал об особенностях увольнения

Аноним

Добрый день. А если последний день работы выпадает на выходной работника. Тогда как рассчитывают ... Роструд рассказал об особенностях увольнения

Аноним

Это что, за землю теперь придется не только земельный налог платить, но еще и налог на имущество? Какие ОС признаются недвижимым имуществом

Аноним

"деньги своим сотрудникам, которые являются взаимозависимыми в отношении вашей организации, ... Аккуратнее с займами сотрудникам: не нарвитесь на НДФЛ

Аноним

Только вот загвоздка: экологический сбор/налог есть, а проблемы со свалками не решаются. На что и... В России вводится новый налог. Поправки для новой главы НК уже готовы

Аноним

Аноним, Вы писали:Договор о безвозмездной сдачи, с целью присмотра за квартирой, в связи долгого ... Как в Москве будут выявлять граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов

Свечков Мне новость нравится. Такой бардак в этой экологии. Хрен поймешь что когда и кому сдавать, да и д... В России вводится новый налог. Поправки для новой главы НК уже готовы

Над.К ак же, как и основная функция закона и именно на неё нужно опираться в спорах, большинство ... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Аноним, Вы писали:room111, Вы писали:се сложности, что вы написали ооочень просто рушатся визитом... Как в Москве будут выявлять граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов

Аноним

номер карты 4890494576369128 мошеники с Drom автозапчасти предлогали тел. 89638243526 Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

здавать свою квартиру или нет - это личное право каждого владельца квартиры-а налоговый орган под... Сдал квартиру и спи спокойно: налоговый ад отменяется

Над.К Аноним, ну уровень общения ваш уже ясен, он хамский. Но вы бы хоть читали, что цитируете. О... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Аноним

Аноним, Вы писали:Натали Б, Вы писали:yante, ждём продолжения истории. А что там прод... СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения