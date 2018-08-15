Внимание! Некоторые московские организации и ИП переводят в другой филиал ФСС

Московское отделение ФСС информирует, что в целях повышения качества и доступности оказания публично значимых и государственных услуг, проводятся мероприятия по перераспределению страхователей между филиалами Отделения фонда.
С 01.09.2018:
страхователи, состоящие на учете в филиале № 30 Отделения ФСС, передаются в филиал № 25 Отделения ФСС.
С 06.09.2018:
страхователи, состоящие на учете в филиале № 7 Отделения ФСС, передаются в филиал № 21 Отделения ФСС;
страхователи, состоящие на учете в филиале № 29 Отделения ФСС, передаются в филиал № 11 Отделения ФСС;
страхователи, состоящие на учете в филиале № 17 Отделения ФСС, передаются в филиал № 19 Отделения ФСС.
С 06.09.2018 свой новый филиал вы сможете узнать, набрав регистрационный номер ФСС или ИНН на главной странице отделения ФСС. В верхнем левом углу, под Бегущей строкой, есть поисковое окно «Найдите свой филиал».
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