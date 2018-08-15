Налоговые льготы могут оставить в пределах «старого пенсионного возраста»

Возрастные критерии по льготам для пенсионеров могут остаться неизменными, несмотря на повышение пенсионного возраста. Об этом рассказали РБК два собеседника, близких к правительству, источник в «Единой России» и еще один собеседник, близкий к руководству партии.

Скорее всего, такая мера будет предложена в поправках ко второму чтению правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое состоится осенью, указал один из собеседников, близких к правительству. Все поправки ко второму чтению будут проработаны в аппарате правительства, добавляет он. По его словам, сохранение льгот, права на которые возникают при нынешних сроках выхода на пенсию, в тех же возрастных границах не потребует дополнительных источников финансирования. Это «самый легкий из вопросов», объясняет источник — льготы финансируются из бюджетов регионов, которые просто сохранят финансирование на прежнем уровне.

По данным Минфина освобождение пенсионеров от одного только налога на недвижимое имущество в 2018 году обходится бюджетной системе в 36,6 млрд руб., а у пенсионеров есть еще льготы по налогам на землю и транспорт и другие льготы.

Идея продолжить предоставлять пенсионные льготы исходя из действующего пенсионного возраста звучала на одном из июньских мероприятий думской фракции единороссов, тему поднял глава фракции Сергей Неверов, рассказал РБК источник в «Единой России». Вопрос обсуждался в том числе с Министерством труда, добавил он. Против идеи выступал Минфин, поскольку речь идет о выпадающих доходах регионов, указал единоросс.

20 августа единороссы проведут совместное заседание Генсовета партии и Совета руководителей партийных фракций, где подведут итоги прошедших в регионах дискуссий по повышению пенсионного возраста в преддверии второго чтения законопроекта, намеченного на осень. «Граждане и партийцы» направили в адрес Центрального исполкома «Единой России» более 1,5 тыс. предложений, заявил в пятницу, 10 августа, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Единороссы обсудят на заседании в том числе идею неизменности льгот, включая льготы по оплате транспорта, рассказал РБК источник, близкий к руководству партии. По его словам, с такими предложениями выступил ряд регионов. Кроме того, регионы предлагают законодательно установить понятие «предпенсионный возраст». В частности, из республики Адыгея поступила инициатива по установлению предпенсионного возраста с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин, уточнил близкий к руководству «Единой России» собеседник РБК. Для граждан предпенсионного возраста предлагается установить дополнительные гарантии защиты трудовых прав, льготы, касающиеся программ переподготовки кадров, социального обеспечения, рассмотреть возможность дополнительного оплачиваемого отпуска в течение года, перечисляет предложения из регионов источник РБК.

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