Жители Крыма не смогут получить карты Visa и MasterCard

14 августа Генбанк, один из крупнейших банков Крыма, прекратил обслуживание карт Visa и MasterCard. Теперь у жителей Крыма нет возможности получить карты международной платежной системы, сообщила Русская служба Би-би-си.
Заявление о том, что банк не будет больше обслуживать карты Visa и MasterCard, в том числе и те, у которых еще не истек срок годности, было распространено в конце прошлой недели.
Клиентам банка рекомендовано перейти на карты платежной системы «Мир», оператором которой является «Национальная система платежных карт», принадлежащая российскому Центробанку.
Генбанк перешел на карты «Мир» с января. Перевыпуск идет с января, клиентам банка несколько раз рассылались уведомления с приглашением о получении карты. Это уже последнее предупреждение для тех клиентов, кто не успел обратиться по тем или иным причинам,
— сказал специалист колл-центра Генбанка.
До 2017 года помимо Генбанка карты международных платежных систем Visa и MasterCard выпускал еще только банк «Рублев». Но в июне этого года ЦБ отозвал у него лицензию.
В банкоматах и Генбанка, и РНКБ можно снять деньги с карточек банков континентальной России. К нам часто приходят люди с картами Сбербанка или Альфа-банка. Все спокойно работает, но за снятие денег с карты другого банка взимается процент. В то же время расчет через pos-терминалы беспроцентный,
— пояснили в Генбанке.
Напомним, что санкции, введенные США запрещают американским компаниям, к которым относятся Visa и MasterCard , предоставлять услуги компаниям, находящимся на территории полуострова.
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