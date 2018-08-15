Бухгалтеры рассказали, как проходят зарплатные комиссии

Если суммы страховых взносов и НДФЛ, перечисляемых компанией, снизились по сравнению с прошлыми периодами, налоговики могут прислать вызов на зарплатную комиссию для дачи пояснений.

В случае, описанием которого с нами поделилась участница «Красного уголка бухгалтера», работники ИФНС были явно не готовы к тому, что представитель налогоплательщика явится в назначенное время, да еще с полной коробкой документов, в качестве доказательств отсутствия вины.

Собирают мне с собой докумасы по зарплате целую коробку из под снегурочки. Привозят в налоговую как положено к двум часам. Ровно в два заваливаюсь в кабинет с этой коробкой. А там сидят две тети кушают торт муравейник. Ну днюха у кого то или просто захотелось. Стою жду пока доедят. Одна спрашивает — Вам чего? Я аж потерялась. Как чего?? Вызывали на зарплатную комиссию. И коробкой так намекаю что не с пустыми руками.. Они такие переглянулись. Потом говорят, а чо налоги не плотите? Как не платим? вчера заплатили. А чо так поздно? Как поздно?? сегодня 15-е! Ааа... Понимаю что аргументы у них закончились. Повисла пауза. Я стою с этой коробкой и чувствую на меня ржач нападает. Потом другая спрашивает — а сколько вы вчера оплатили? Я говорю суммы. Тетя достает какую то замызганную тетрадь с ручкой на веревочке и записывает туда суммы. Все занавес. — Ольга Ганюшкина

Клерки рассказали, что документы, которые в срочном порядке подбираются бухгалтерами для комиссии, налоговым инспекторам не интересны.

Мне в свое время фнс-девочка сказала: мы все равно смотреть не будем, вы много бумаг не кладите, все равно хранить их негде... — Эльмира Борисовна

А бывает так, что сотрудник ИФНС, вызвавший на комиссию, сам на неё не является.

Недавно клиента вызывали, приходим, а нам говорят — ой, а МарьВанна, которая вызывала, — сегодня отпросилась на утренник к ребенку, но я скажу, что вы приходили, — Виолетта Молостова

А вашу компанию вызывали на зарплатную комиссию?

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