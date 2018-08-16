Унитарные предприятия не всегда могут начислять амортизацию

Верховный Суд РФ в определении № 307-КГ18-1836 подтвердил, что амортизация не начисляется на имущество, полученное унитарным предприятием в оперативное управление или хозяйственное ведение от собственника, который приобрел его за счет бюджетных средств.



Унитарное предприятие получило в хозяйственное ведение имущество, приобретенное собственником за счет бюджетных средств целевого финансирования.



В ходе выездной налоговой проверки инспекция установила, что оно необоснованно начислило амортизацию на это имущество, а также включило в состав расходов по налогу на прибыль амортизационные отчисления. Она пришла к выводу, что амортизация на такое имущество не начисляется в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ, так как оно приобретено за счет бюджетных средств.



Налогоплательщик, не согласившись с инспекцией, обратился в суд. Он сослался на то, что не приобретал спорное имущество, а принял его в хозяйственное ведение от собственника. Поэтому, в соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ, оно подлежит амортизации.



Суды трех инстанций отказали налогоплательщику. Они указали, что если унитарное предприятие получило в оперативное управление или хозяйственное ведение имущество, которое было приобретено (создано) за счет средств целевого бюджетного финансирования, то амортизация по нему не начисляется. При этом не имеет значения, были ли бюджетные средства использованы для его приобретения непосредственно публично-правовым образованием, либо направлены унитарному предприятию для этих целей.



Налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который оставил его кассационную жалобу без удовлетворения.

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