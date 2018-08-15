В работе «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой. Уже все хорошо

Так не платит ребенок ничего за коммунальные услуги. Я, по крайней мере, с таким не сталкивался. ...
Над.К, Вы писали:К тому же они за предоставленные/потребленные ресурсы пытаются деньги получать. ...
К тому же они за предоставленные/потребленные ресурсы пытаются деньги получать. Ну ты про и...
Над.К, Вы писали:Особенность налога на имущество, транспортного и земельного - у них нет источник...
Над.К, Вы писали:Особенность налога на имущество, транспортного и земельного - у них нет источник...
Особенность налога на имущество, транспортного и земельного - у них нет источника. А источ...
Аноним, Вы писали:А могут - не значит обязаны "исполнять обязанности несовершеннолетних детей по ...
Все правильно, в серых зарплатах виновато госудаство. Если бы граждане самостоятельно платили нал...
medyza, Вы писали:Это у нас тенденция такая писать законы с расплывчатыми формулировками под кото...
Аноним, Вы писали: СССР был в куда более худших условиях в 1918-1934, но не рухнул. . О...
Мошенники из ФНС ссылаясь на НК РФ отождествляют фирму и бывшего сотрудника. Мало того, что...
Есть такие, кто уже зарегистрировался, обучился и стучит? Так понимаю, что штатных бухов это не к...
Лоббисты монополий из Минэкономразвития сначала протащит идею компенсации повышения НДС для моноп...
И как эти гимадриллы будут получать налог с малолетнего ребенка, находящегося в детдоме, если на ...
Фигушки вам, переваривайте все отчеты 15 числа. Может, быстрее в них захлебнетесь.
Стабильность в СССР и привела благополучно СССР в концу. Вы и сейчас сами можете устроить себе по...
то ли еще будет, когда дамочки будут работать до 63 лет.... идем с подругой на работу, помним, чт...
Свечков, Вы писали:Но завтра у них такая возможность будет. Ну и пусть. Лично я к ней гото...
Я отгуляла основной отпуск-28 дней,у меня осталось 7 дней дополнительного отпуска и я хотела бы е...
Утренник - это круто, конечно:)
Аноним, Вы писали: Какой-то у вас нелепый бизнес, если вы целых два года в минус работаете. ...
Аноним, вы бы хоть цитировали того, чьими словами возмущаетесь ))
Аноним, Вы писали:По идее надо реформировать сам Пенсионный Фонд. Это невозможно. Толь...
Аноним, Вы писали:При хорошей зарплате конечно выгоднее часть ее получать в конверте. Это очевидн...
Взломали вк.создали именную карту номер 4182600095100128 с моим именем и фамилией.в итоге у друзе...
Да реализация больших проектов (мостов, олимпиад и пр.) позволяет хорошо попилить бабло...
По добровольным правоотношениям взносы (после заявления в ПФР) платятся в фонд, по 392, так что п...
Аноним, Вы писали: Кто проверит куда уйдут экологические платежи, какой процент из них пойдет на ...
"Хорошая новость" на практике не работает. Налоговая начислила взносы. На возражения, что есть ре...
так эти черти не понимают что такое налог, что такое сбор, главное содрать по больше.
Не вижу вообще никакой проблемы или противоречия в том, что в Пф нужно вливать деньги из гос. бюд...
Над.К, Вы писали:Только тот кто постоянно развивается, тот может шагать в ногу со временем,  ...
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а как кинули людей с софинансированием пенсий, типа ты дай тысячу, а государство добавит тебе 2.&...
Кто проверит куда уйдут экологические платежи, какой процент из них пойдет на дело, все будет ск...