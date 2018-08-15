В работе «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой. Уже все хорошо

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» вечером 15 августа произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно приведённым данным, сообщения от пользователей о сбоях в работе мобильного приложения начали поступать с 18:00 по московскому времени. В пресс-службе Сбербанка подтвердили информацию о проблемах с доступом к сервису.

В 20-45 пресс-служба Сбербанка сообщила в Twitter, что работоспособность сервиса восстановлена.

Если у вас сегодня вечером Сбербанк Онлайн работал со сбоями, не беспокойтесь — наши специалисты уже всё починили. Извините, пожалуйста, за неудобства. pic.twitter.com/9S8tEZc9Kb — Сбербанк (@sberbank) 15 августа 2018 г.

Причины сбоя не сообщаются.

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