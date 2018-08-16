Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Госучреждения будут по-новому составлять план ФХД

Минфин разместил проект своего приказа, которым утверждаются Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения.

Приказ будет применятся при формировании плана ФХД начиная с плана на 2019 год.

 Показатели Плана отражаются в части:

а) планируемых поступлений:

от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов;

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:

по расходам в части расчетов по принятым обязательствам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;

по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов;

в) перечисления средств в рамках расчетов между учреждением и обособленным подразделением - по аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.

Читайте ещё
Все в рубрике Учет в бюджетных организациях
Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Учет в бюджетных организациях»

Все семинары по теме Учет в бюджетных организациях