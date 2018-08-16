Госучреждения будут по-новому составлять план ФХД

Минфин разместил проект своего приказа, которым утверждаются Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения.
Приказ будет применятся при формировании плана ФХД начиная с плана на 2019 год.
Показатели Плана отражаются в части:
а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов;
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
б) планируемых выплат:
по расходам в части расчетов по принятым обязательствам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов;
в) перечисления средств в рамках расчетов между учреждением и обособленным подразделением - по аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов.
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