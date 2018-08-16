Госучреждения будут по-новому составлять план ФХД

Аноним

Аноним из Москвы, как теперь по-новому величать? )))))))))))))))) А давайте их мкадёнышами ... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Nаdine Мысль (не моя, почёрпнута на другом ресурсе) - отменить льготные пенсии тем силовикам, кто не рис... В ПФР постоянно приходится вливать деньги из федерального бюджета

Аноним

В том то и дело, что у нас все фирмы регистрируют в Москве, потому как затеряться легче, а Москва... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Nаdine Твари, одно слово. Весь этот сивый трёп про поддержайзинг и улучшайзинг - "ни о чём", мёртвому пр... Нулевую ставку НДС для медицинских изделий предлагают отменить

Галина1977 замкадыши Такое определение первый раз слышу ))))))))))) Теперь буду знать, ХТО я ))... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Аноним

В регионах работать невозможно более/менее доходной компании. Промышленности почти нет. Все друг ... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Аноним

Минфин дал комментарий в письме 03-01-15/52265 от 25/07/2018 ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Аноним

замкадыши делают это для москвичей бесплатно? А мы - замкадыши? Надо же как обозвали! А вы ... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Невоспитанная Если переплатил налог-запаришься его возвращать или зачесть в счёт будущих платежей. Смотр... Минфин объяснился на тему нового налога

natalisa52 "На самом деле все с точностью до наоборот: каждый десятый россиянин получает пен... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Аноним

аАноним, Вы писали:А может быть Москве перейти на полный хозрасчет и отказаться от всего, что нах... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Аноним

А может быть Москве перейти на полный хозрасчет и отказаться от всего, что находится за МКАДом???... Собянин: россияне получают пенсию за счет москвичей

Аноним

Доходы Пенсионного фонда России состоят из страховых взносов и трансферта из федер... В ПФР постоянно приходится вливать деньги из федерального бюджета

Аноним

ННН, Вы писали:заказали данное письмо ФНС через Консультант+, говорят что нет такого письма ... ФНС наконец-то разъяснила вопросы применения ККТ при выплатах физлицам. Позитивно!

Аноним

Бедная Россия. Один глава России наворовал и сбежал за границу жить, другой. А что же будет с тре... Как в Москве будут выявлять граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов

Над.К Тогда и читайте банковскую нормативку При осуществлении операций по счетам в иностранных, кл... Общероссийский классификатор валют

Аноним

нужно вести штрафы за засирание окружающей среды, загаживание подъездов, мусор на обочинах. Бюдже... Минприроды против замены экологического сбора налогом

zaratushtra Я уже было собрался регистрироваться, но там же пункт есть:- подтверждаю, что отношусь к пе... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Проблема одна! Дураки принимающие законы. Среднему бизнесу в России нелегко. Какие у него проблемы

now18 Если в онлайн-чеке на выплату указывать ИНН получателя, то вероятно программно можно анализироват... Неразбериха с 54-ФЗ вынуждает бизнес отказываться от договоров ГПХ

Аноним

Над.К 3 минуты назад Номер счета тут причем? Расшифровку номера счёта посмотрите. Шес... Общероссийский классификатор валют

бух2007 если не было света, нельзя за один день сумму вбить чеком коррекции, надо по товарам разбивать? ... ФНС РФ: Письмо № ЕД-4-20/15240@ от 06.08.2018

zaratushtra А что именно не так в статье в части деталей? Не много не правильная подача. Правильн... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Аноним

Сбербанк 4276 6600 1320 7907 Андрей Сергеевич С мошенники промышляют Вконтакте !!! Как можно найти мошенника по номеру карты?

Над.К Еще бы Минприроды добровольно отдало денежные потоки )) Минприроды против замены экологического сбора налогом