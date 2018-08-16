Сколько стоит бренд Сбербанка

Сбербанк вновь признан самым дорогим брендом России по версии Brand Finance. Согласно рейтингу самых ценных российских брендов, ценность бренда «Сбербанк» за год выросла на 18 % и достигла отметки 670,4 млрд рублей. Бренду присвоен рейтинг ААА+.

Впервые Сбербанк занял верхнюю позицию по силе бренда, потеснив лидера прошлого года — компанию «Аэрофлот». Банк признан самым сильным брендом в России с индексом 90,1.

Brand Finance оценивает относительную силу брендов на основе таких факторов, как маркетинговые инвестиции, осведомленность, предпочтение, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация. Вместе с уровнем доходов, сила бренда является решающим фактором ценности бренда. Показатели силы бренда «Сбербанк» обусловлены высоким уровнем ценности бренда среди клиентов банков и других ключевых участников рынка в России, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Высокое место нашего бренда в одном из самых авторитетных международных рейтингов — это крайне важная оценка работы всей команды банка по развитию сервисов и услуг. Стратегия Сбербанка предусматривает трансформацию в технологическую компанию, и это влечет за собой новые формы коммуникаций и взаимодействия с нашими клиентами. Мы рады, что наш подход в коммуникациях был замечен и банк все больше воспринимается как инновационный, что нашло отражение в новом рейтинге Brand Finance», - прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.

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