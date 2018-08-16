Декларации по акцизам на алкоголь налоговики теперь будут проверять быстрее

ФНС России сократила срок камеральной налоговой проверки декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию с трех месяцев до двух. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Новация стала доступна благодаря автоматизированному сопоставлению данных деклараций по акцизам с данными от Росалкогольрегулирования и коснется только добросовестных налогоплательщиков.
Применение риск-ориентированного подхода при проведении камеральных проверок уменьшит издержки по привлечению банковских гарантий и затраты налогоплательщиков на соблюдение требований налогового законодательства. Кроме того, получить возмещение по акцизам теперь можно быстрее, что обеспечит более комфортные условия ведения бизнеса.
Соответствующее поручение направлено в территориальные органы ФНС России. Новый порядок действует в отношении деклараций по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, представленных после 1 августа 2018 года.
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