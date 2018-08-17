Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю, находящемуся в СИЗО, оформить «закрытие ИП»

Предпринимателю из Республики Коми, находящемуся в следственном изоляторе, необходимо было прекратить свою деятельность в качестве ИП, поскольку страховые взносы продолжали начисляться, тем самым постоянно увеличивая задолженность предпринимателя перед бюджетом.

В соответствии с пунктом 1.2 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ необходимое для госрегистрации заявление удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Находясь в тяжелой жизненной ситуации, не имея финансовых средств на оплату услуг нотариуса, ИП пробовал заверить подпись на заявлении начальником исправительного учреждения, но неоднократно получал отказ о снятии с регистрационного учета в качестве ИП от налоговой службы.

В целях решения проблемы ИП Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми был направлен запрос в суд с просьбой выдать официальное разрешение на посещение гражданина, содержащегося в следственном изоляторе, сотрудником МФЦ для приема документов на госрегистрацию прекращения физлицом деятельности в качестве ИП.

Были проработаны варианты помощи индивидуальному предпринимателю. Получив положительный ответ от суда, бизнес-омбудсмен организовал в согласованное время прибытие сотрудника МФЦ в СИЗО и наличие необходимого пакета документов для предъявления в регорган для прекращения деятельности в качестве ИП.

Спустя положенный по законодательству срок ИФНС уведомила гражданина о прекращении его деятельности в качестве ИП, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

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