Форму Р21001 для открытия ИП прошивать не нужно!

Для регистрации физлица в качестве ИП необходимо заполнить заявление по форме Р21001 и представить его в регистрирующий орган. Сделать это можно как электронно, так и на бумажном носителе.

Читательница нашего сайта решила осуществить это мероприятие через МФЦ, лично подав заявление. Однако ее удивило требование о необходимости прошивки формы Р21001, включающей в себя несколько листов. Будущий предприниматель, не обнаружив таких требований в законодательных актах, решила обратиться с запросом к налоговикам.

В УФНС был направлен запрос с просьбой разъяснить: 1) необходимо ли сшивать форму Р21001, приклеивать на оборотную сторону последнего листа бумажный стикер с указанием количества пронумерованных и сшитых листов, а также заверять эту надпись своей подписью, выходящей за рамки стикера; 2) имеет ли право регистрирующий орган или МФЦ отказать в приеме непрошитого заявления; 3) имеет ли право регистрирующий орган отказать в «открытии ИП» на основании того, что форма Р21001 не прошита.

На днях предпринимательница получила письмо от УФНС, где по всем трем пунктам ответ «Нет».

То есть отсутствует необходимость сшивать форму Р21001.



Таким образом, требования о скреплении листов и заверении их определенным образом являются самодеятельностью МФЦ и ИФНС на местах.

В письме также сообщается, что перечень отказов в регистрации ИП является закрытым и такого основания как непрошитая форма Р21001 в нем нет.

Таким образом подать заявление по форме Р21001 можно «врассыпную», а требования сшить бланки, заклеить и заверить являются незаконными.



А вы не сталкивались с требованием ИФНС о непременном скреплении всех листов бланков регистрирующих форм?

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