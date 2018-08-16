Налоговики будут уточнять платежи самостоятельно

С 1 января 2019 года компаниям больше не придется уточнять неправильные платежки по налогам. Налоговая служба будет исправлять их самостоятельно. Такие новшества появятся в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2018 № 232-ФЗ.

Сейчас, если налогоплательщик ошибся при заполнении платежного поручения в таких реквизитах как: КБК, ОКТМО, тип платежа, налоговый период, то он должен написать заявление об уточнении и направить его в ИФНС, чтобы налоговики могли верно учесть платеж. В следующем году компаниям уже не придется писать заявления по таким поводам.

Кроме того, изменения вносимые законом в НК РФ дадут возможность организациям избежать пеней за ошибку в платежном поручении, которою сейчас нельзя исправить путем уточнения платежа. Речь идет о неверном указании счета Федерального казначейства. Сейчас из-за такой ошибки налогоплательщику приходится снова перечислять платеж, чтобы не было пени, а потом возвращать переплату. С вступлением в силу закона организациям будет достаточно представить в ИФНС заявление и документы подтверждающие платеж.

Кроме этого, новшества затронут сроки уточнения платежей. Об этом узнайте здесь.

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