Как определить момент начисления НДС, если контрагент расплачивается иностранной валютой

В какой момент у организации возникает базу по НДС при получении от контрагента оплаты в евро? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/56615 от 10.08.2018.

Согласно пункту 3 статьи 153 НК при определении налоговой базы по НДС выручка в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на дату, соответствующую моменту определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), за исключением случаев, когда выручка поступает от реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пунктом 1 статьи 164 НК.

В связи с этим при получении оплаты в иностранной валюте в счет предстоящей реализации товаров, не поименованных в пункте 1 статьи 164 НК, в целях применения НДС сумма полученной оплаты в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на дату получения оплаты, то есть поступления денежных средств на счета организации в банках и (или) в кассу.

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