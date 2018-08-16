Кто еще ходит с проверками

Список организаций, проверяющих бизнес, довольно обширен. К ним решила примкнуть межрегиональная общественная правозащитная благотворительная организация (МОПБО) «Комитет за гражданские права», проведя общественный мониторинг.

О такой проверке рассказал участник нашего сообщества «Красный уголок бухгалтера».

ходят представители общественной организации по предприятиям (магазины, общепит, быт. услуги), да еще якобы под крышей Президента РФ и мониторят — выискивают нарушения, а потом пишут во все организации. Сертификаты им покажи, правильность цен ну и все такое, типа роспотребнадзора — Олег Преображенскии

Клерки удивились, что представители такой организации решили проверить правильность ценников и наличие сертификатов в магазине, а не проконтролировать работу чиновников и других представителей власти.

Предприниматель обратился в Штаб по защите бизнеса при правительстве Москвы за разъяснением, имеет ли право МОПБО осуществлять проверку бизнеса.

В общем сходил я в ГБУ Малый бизнес Москвы. Мне дали контакты Штаба по защите бизнеса. Из разговора со штабом, я понял что всех этих общественников надо отправлять в дальнее эротическое путешествие, вызывать полицию, а все их документы нести в прокуратуру! Все эти шарашки могут проверять как общественники, но только в составе групп проверяющих госорганов, в соответствии с разрешением прокуратуры. Подгадить и написать жалобу в госорганы могут как обычные покупатели, но без всяких проверок! — Олег Преображенский

По результату проверки общественники составили акт с предписанием устранить нарушения (не оказалось в наличии сертификата соответствия на отраву для растений). В противном случае обещали обратится в Роспотребнадзор.

А к вам приходили общественные организации с проверкой?

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