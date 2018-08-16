Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Кто еще ходит с проверками

Список организаций, проверяющих бизнес, довольно обширен. К ним решила примкнуть межрегиональная общественная правозащитная благотворительная организация (МОПБО) «Комитет за гражданские права», проведя общественный мониторинг.

О такой проверке рассказал участник нашего сообщества «Красный уголок бухгалтера».

ходят представители общественной организации по предприятиям (магазины, общепит, быт. услуги), да еще якобы под крышей Президента РФ и мониторят — выискивают нарушения, а потом пишут во все организации. Сертификаты им покажи, правильность цен ну и все такое, типа роспотребнадзора

— Олег Преображенскии

Клерки удивились, что представители такой организации решили проверить правильность ценников и наличие сертификатов в магазине, а не проконтролировать работу чиновников и других представителей власти.

Предприниматель обратился в Штаб по защите бизнеса при правительстве Москвы за разъяснением, имеет ли право МОПБО осуществлять проверку бизнеса.

В общем сходил я в ГБУ Малый бизнес Москвы. Мне дали контакты Штаба по защите бизнеса. Из разговора со штабом, я понял что всех этих общественников надо отправлять в дальнее эротическое путешествие, вызывать полицию, а все их документы нести в прокуратуру! Все эти шарашки могут проверять как общественники, но только в составе групп проверяющих госорганов, в соответствии с разрешением прокуратуры. Подгадить и написать жалобу в госорганы могут как обычные покупатели, но без всяких проверок!

— Олег Преображенский

По результату проверки общественники составили акт с предписанием устранить нарушения (не оказалось в наличии сертификата соответствия  на отраву для растений). В противном случае обещали обратится в Роспотребнадзор.

А к вам приходили общественные организации с проверкой?

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Источник: «Клерк». Все статьи источника
Мнения
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
Был у нас магазин на арбате в 2010 году, продавали телефоны и аксессуары к ним. Так вот, кто только там не приходил. Были среди них и подобные организации - так они тогда напрямую практически заявляли, или платите разовое пожертвование нам на счет - от 15 до 25 тыс. или мы также будем писать во все проверяющие инстанции. Причем они окучивали там почти всю улицу подряд от ресторанов до других заведений.
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Неналоговые проверки»

Все семинары по теме Неналоговые проверки