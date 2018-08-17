Репатриации экспортной выручки предлагают отменить

Возвращение экспортной выручки в рублях при внешнеторговых расчётах резидентов и нерезидентов России может быть отменено.

Соответствующий законопроект от Минфина размещён на официальном портале правовых актов.

Действующие нормы, по мнению министерства, обуславливают значительную административную нагрузку на российских экспортеров, что, в том числе, не способствует расширению объемов несырьевого экспорта из Российской Федерации, а также недостаточная степень либерализации валютного ркгулирования в отношении зарубежных счетов граждан.

Законопроект предполагает либерализацию режима счетов резидентов зарубежных банков, а также отмену репатриации экспортной выручки в рублях при осуществлении внешнеторговых расчётов между резидентами и нерезидентами. Также документ устанавливает обязанность по уведомлению налоговых органов о действиях с зарубежными вкладами, открытыми в иных организациях финансового рынка.

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