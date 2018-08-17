В России еще минус один банк

Приказом Банка России от сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО АКБ «Московский Вексельный Банк» (г. Москва).

В результате систематического проведения банком операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества, сообщает пресс-служба ЦБ.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АКБ «Московский Вексельный Банк» меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

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