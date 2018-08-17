Сим-карты будет одобрять ФСБ

Минкомсвязь предложило обязать операторов связи обновить сетевое оборудование и перейти на новые сим-карты с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Сообщает «Коммерсантъ». Эти требования предусмотрены антитеррористическим пакетом поправок, известным как «закон Яровой».

Проблема в том, что сейчас операторы закупают сим-карты у двух зарубежных производителей, которые устанавливают на них свои системы криптографической защиты, соответственно, нет уверенности в том, что производители по запросу зарубежных спецслужб не передадут им ключи от этих систем, пояснил источник издания в одном из операторов связи.

Минкомсвязь предлагает устанавливать на сим-карты, закупленные за рубежом, и на сетевое оборудование операторов отечественные средства криптографической защиты, что обеспечит большую безопасность. Но таких рабочих систем пока нет на рынке. Сейчас на сетях связи используются импортные алгоритмы, и их сертификация ФСБ не осуществляется, — подтверждается в отзыве одного из операторов связи.

«Пока мы видим ряд сложностей, в частности необходимость замены сим-карт как средств криптозащиты через каждые 15 месяцев, что повлечет неудобства для абонентов»,— сообщили в МТС. Впрочем, единовременная замена всех сим-карт, которые сейчас находятся у абонентов, не предусматривается, добавили в компании: на уже выданные сим-карты требования приказа не распространяются. Всего в России обслуживается около 260 млн. сим-карт.

Минэкономики дало положительное заключение, но при этом предложило доработать проект, подготовленный Минкомсвязи. Ведомство дало негативную оценку тому, что сим-карты становятся обязательными к использованию.

Фактически предлагаемое в части сим-карт регулирование замораживает технологическое развитие отрасли, предписывая обязательное использование сим-карт, в то время как мировым трендом последних лет является отказ от этого формата оборудования, — заключает Минэкономики.

По оценкам Минэкономразвития выполнение таких требований повлечет за собой затраты более чем в 83 млрд. рублей.

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