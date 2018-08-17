Бизнесмены выступают против самозанятых нелегалов

Предприниматели обеспокоены недобросовестными конкурентами – самозанятыми гражданами, которые работают нелегально и не платят налоги. Этот вопрос был поднят на встрече Главы Приморского края Андрея Тарасенко с бизнесменами Хасанского района, в которой приняла участие и бизнес-омбудсмен Марина Шемилина.

Хасанский район – туристическая мекка Приморья, но, к сожалению, нелегальный бизнес здесь процветает. Это в свою очередь приводит к повышению налогов для добросовестных предпринимателей, поскольку муниципалитет нуждается в увеличении доходной части бюджета.

«Здесь я вижу три направления, – говорит Марина Шемилина. – Прежде всего нужно создавать условия для того, чтобы самозанятые граждане могли выйти из тени. Я подразумеваю облегченную форму и вхождения в рынок, и нахождения в этом рынке. Во вторую очередь, нужна заинтересованность местной власти в создании равных конкурентных условий для ведения бизнеса. Когда власть позволяет нелегальному полю работать, то тем самым она создает неконкурентные условия для легального бизнеса. Недостаток средств в бюджете заставляет муниципалитет увеличивать налоги и нагрузку на легальный бизнес, и я настойчиво призываю органы местного самоуправления сначала навести порядок, и, как сказал на встрече с предпринимателями Глава Приморья, тогда не придется повышать арендные ставки на землю для легального бизнеса».

Наконец, по мнению омбудсмена, важно, чтобы граждане, в том числе и самозанятые, четко понимали, что благополучие их района зависит в том числе от собираемости налогов.

«Проблема нелегальной деятельности самозанятых граждан – это вопрос федеральной повестки, – разъясняет Марина Шемилина. – По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Бориса Юрьевича Титова, мы предлагаем ввести патент 10-20 тысяч рублей в год – человек заплатил и работает, никаких деклараций, никаких отчетностей. Глава Приморья поддерживает эту идею. Сейчас Правительство объявило о кардинально другом подходе к самозанятым гражданам: речь идет о мобильном приложении, через которое будут вестись все платежи, и предприниматель будет оплачивать процент от доходов. Должна заметить, что там, где есть налог с оборота, там должен быть контроль, и самозанятых граждан может это оттолкнуть. Также нужно понимать, что в Приморье все еще есть районы труднодоступные в части связи. Одним словом, на мой взгляд, предложение Бориса Юрьевича Титова о фиксированном патенте – наиболее эффективное», – заявила Марина Шемилина.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.